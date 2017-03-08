'Gençliğe güveniyorsanız hakkını teslim edersiniz'

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, seçilme yaşının 18'e indirilmesine yönelik eleştirilere ilişkin, 'Milletinize güvenmiyorsanız, bu haktan mahrum tutmaya çalışırsınız. Güveniyorsanız hakkını teslim edersiniz' dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, seçilme yaşının 18'e indirilmesine yönelik eleştirilere ilişkin, "Milletinize güvenmiyorsanız, bu haktan mahrum tutmaya çalışırsınız. Güveniyorsanız hakkını teslim edersiniz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Gençlik Kolları Aydın İl Teşkilatının ikincisini düzenlediği "Genç Kürsü" programına konuk oldu. Bakan Kılıç'a eşi Eda Kılıç, AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, İl Başkanı Ömer Özmen, Kadın Kolları İl Başkanı Seda Sarıbaş ve Gençlik Kolları İl Başkanı Enes Yıldız eşlik etti.

16 Nisan'a kadar hep birlikte çalışacaklarını belirten milletvekili Mehmet Erdem, "Biz hep beraber buradayız. Geçlerimiz, kadınlarımız, yöneticilerimiz ve milletvekillerimiz hep beraber Aydın'da çalışacağız. Hep beraber çalışarak 'Evet'leri Türkiye ortalamasının üzerine çıkarmak için mücadele edeceğiz" dedi.

Referandumda oylanacak olan maddelerden bir tanesinin seçilme yaşının 18'e indirilmesi olduğuna işaret eden Bakan Kılıç ise, başka siyasi partilere mensup gençlerin buna destek vermemesine anlam veremediğini söyledi. Meclis'te herkesin 18-21 yaşında olacağı yönünde bir kaidenin olmadığını kaydeden Kılıç, "Biz bu yaş grubu temsilcilerinin Mecliste olması gerektiğini söylüyoruz. Bazıları 'Daha eğitimini tamamlamadı, bu nasıl olacak. Tecrübesi yeter mi?' diyor. 20-21 yaşında CEO yapıp koskoca şirketlerin bütçesini emanet ediyorsun. Halka açık şirketler var, onların ortakları da de bu grubun içerisine giriyor. O oluyor da ülkenin geleceği için en önemli kararların alınacağı yer de mi olamayacak? Asıl orada olması lazım. Çünkü biz genç bir nüfusa sahibiz, Avrupa'nın en genç nüfusu bizde. Karşılaştırdıkları birçok ülkede seçilme yaşı zaten 18 ama bizdeki genç nüfus onlarda yok. Onlar da bize gıptayla bakıyor. 'Bu Türkiye ne kadar genç bir nüfusa sahip' diyorlar. Bunu konuşmazlar, çünkü işlerine gelmiyor. Biz kararımızı kendimiz veririz. Kararda müdür de millette" şeklinde konuştu.



"GENÇLERİN HAKKINI TESLİM EDİN"

15 Temmuz gecesi darbecilere karşı en önde kadın ve gençlerin yürüdüğüne dikkat çeken Bakan Kılıç, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi Şehitler Köprüsü'nde tankın önünde duran genç bayanı hatırlayın. Külliyenin önünde, Mecliste, Genel Kurmayda gençlerin göğüslerini nasıl siper ettiklerini hatırlayın. TRT'ye girildiği zaman ilk gidenler gençler oldu. Bunu yapabilecek gençler var da, bunu yapabiliyorlar da, ülkelerinin geleceklerine sahip çıkabiliyorlar da seçilme hakkın olmayacak öylemi? Milletinize güvenmiyorsanız, bu haktan mahrum tutmaya çalışırsınız. Güveniyorsanız hakkını teslim edersiniz. Bu kadar basit."

Konuşmasının ardından salondaki gençlerden referanduma kadar çok çalışacaklarının sözünü alan Bakan Kılıç'ın salondan ayrılışı sırasında fotoğraf çektirmek isteyen gençler yoğun izdihama neden oldu. Bakan Kılıç, programın ardından Ankara'ya dönmek üzere kentten ayrıldı.

(Mehmet Barlas - Onur Durmuş /İHA)