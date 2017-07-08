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Gençlerin üzerine tüfekle ateş açıldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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Gençlerin üzerine tüfekle ateş açıldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Gaziantep'te bir parkta oturan 3 arkadaşın üzerine ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan 1 kişi hayatını kaybederken 13 yaşındaki bir kişi de ağır yaralandı.

Gaziantep'te bir parkta oturan 3 arkadaşın üzerine ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan 1 kişi hayatını kaybederken 13 yaşındaki bir kişi de ağır yaralandı.
Olay, Dumlupınar Mahallesi içerisinde bulunan Dumlupınar Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre parkta oturan 3 gence saat 01:00 sıralarında yoldan geçen 5 kişilik bir grup tarafından av tüfeğiyle ateş edildi. Saçmaların hedefi olan 21 yaşındaki Sedat Berkpınar olay yerinde hayatını kaybederken, 13 yaşındaki İbrahim A. ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan İbrahim A.'nın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. İsmi henüz öğrenilemeyen 15-16 yaşlarındaki çocuğun ise olaydan hafif yaralarla kurtulduğu kaydedildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı operasyon başlattı. Olaya karıştığı iddia edilen 5 kişi ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
(Mehmet Bulut/İHA)

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