Gençlerin sosyal medya kavgası: 1 yaralı

Konya'da sosyal medyada tartıştığı ileri sürülen şahıslardan biri, diğer arkadaşını 5 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Konya'da sosyal medyada tartıştığı ileri sürülen şahıslardan biri, diğer arkadaşını 5 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi Güleryüz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sosyal medyada yapılan yorumlar nedeniyle E.B.A. (17) arkadaşı A.M.Ö. ile tartıştı. Tartışmanın ardından buluşan gençlerden A.M.Ö., E.B.A'yı 5 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Yaralı genç çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altındı. Polis olaydan sonra evine giden şüpheli genci gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube'ye teslim edilen gencin ilk ifadesinde, sosyal medya üzerinde tartışmanın başladığını ve çıkan kavgada arkadaşını bıçakladığı söylediği iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

