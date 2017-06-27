Gençlerin kız meselesi kavgasında kan aktı

Niğde'de kız meselesi nedeniyle meydana gelen kavgada bıçaklanan ikiz kardeşlerden 18 yaşındaki R.G. hayatını kaybetti.

Niğde'de kız meselesi nedeniyle meydana gelen kavgada bıçaklanan ikiz kardeşlerden 18 yaşındaki R.G. hayatını kaybetti.

Merkez Selçuk Mahallesi Mezbaa Caddesi'nde ikiz kardeşler R.G. ve M.G., iddiaya göre kız meselesi nedeniyle R.A., M.Ş. ve İ.S. ile karşılaştı. İki grup arasında çıkan kavgada R.A., ikiz kardeşleri çeşitli yerlerinden bıçakladı. Yaralanan kardeşler, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan R.G. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olaydan sonra kaçan 3 kişiyi kısa sürede yakaladı. Yakalanan R.G.'nin üzerinden ise olayda kullandığı suç aleti ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

(Mücahit Bilgi/İHA)