Gençlerin kavgası kanlı bitti

Sakarya'da iki grup genç arasında çıkan kavgada bıçaklar çekildi. Olayda 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Olay, Sakarya'nın Arifiye ilçesi Fatih Mahallesi Kahraman Sokak'ta saat 02:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kahraman Sokak'ta iki grup genç arasında henüz bilinemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Hakkı D. ve Arif Can D. yanlarında bulunan bıçak ile Berat Can S., Serdar Ö., Sefa A. ve Hasan K.'yı bıçak darbesi ile yaraladı. Kavganın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, Toyotasa Acil Yardım Hastanesi ve Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Göğsüne aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Berat Can S. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Serdar Ö'nün ise yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri kavganın yaşandığı yerde inceleme yaptı. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.

(Burak Can Tokyürek/İHA)