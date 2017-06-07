Başbakan Binali Yıldırım, 'Aslında bu yarışmanın birincisi ikincisi yok, milyonlarca birinci var. 15 Temmuz demokrasi zaferinin kazanılmasında canlarını ortaya koyan gençlerimiz bu destansı mücadelenin kahramanlarıdır' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Aslında bu yarışmanın birincisi ikincisi yok, milyonlarca birinci var. 15 Temmuz demokrasi zaferinin kazanılmasında canlarını ortaya koyan gençlerimiz bu destansı mücadelenin kahramanlarıdır" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen 'Türk Telekom Okulları 15 Temmuz temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışması ödül töreninde' konuştu. Yıldırım, konuşmasında, "Gelecek demek gençlerimiz demek, gençlerimiz demek büyük Türkiye demek. Türk Telekom okullarında okuyan öğrencilerimiz arasında düzenlenen yarışmasına katılan ve dereceye giren girmeyen bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Aslında bu yarışmanın birincisi ikincisi yok, milyonlarca birinci var. 15 Temmuz demokrasi zaferinin kazanılmasında canlarını ortaya koyan gençlerimiz bu destansı mücadelenin kahramanlarıdır. 15 Temmuz'da, 15 yaşın üzerindeki gençler meydandaydı, 18 yaş ve altında 8 tane ana kuzusunu toprağa verdik" diyerek 15 Temmuz şehitlerinin isimlerini okudu.

"Bu koca yürekli gençlerimiz adını altın harflerle ay yıldızımıza işledi" diyen Yıldırım, "Bugün Kurtuluş savaşımız bir destan olarak adlandırılıyorsa kuşkusuz o savaşları destana çeviren gençlerimizin yiğitlerimizin sayesindedir. Çanakkale'de birer birer toprağa düşen fidanlarımız düşmanı bile üzmüş, onları can evinden vurmuştur" şeklinde konuştu.

Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti:

"15 Temmuz'un gerçek kahramanını da gençler olacağını kimse tahmin edemiyordu. Gençler apolitik diyenleri öyle bir utandırdınız ki. Birinci göreviniz, sizin kardeşleriniz görevlerini 15 Temmuz'da yaptılar, Cumhuriyeti korumak için meydanlara indiler. Ey Türk gençliği birinci vazifen bağımsızlığını korumaktır. Siz görevinizi yerine getirdiniz ama sıra şimdi gençlerimizin kıymetini bilmek, onları geleceğe hazırlamak. Bu da bizim görevimiz. Gençliğin kıymetini bilmeyen vatanın da kıymetini bilmez. Ülkesi için canını ortaya koyan gençlerimizin ülke yönetimine de ortak olmalarını sağlayacak anayasa değişikliğini yaptık."

Gençlere güvendiklerini ve gençlerin geleceğin teminatı olduğunu belirten Yıldırım, "En güzel şey içinden gelerek, yaşayarak duyguların kelimelere, kağıtlara dökülmesi, şiir olması. Sude Sena Uysal, '15 Temmuz benim için geceye çöken zifiri karanlıktan doğan güneş demiş" açıklamasında bulundu.

İnternet ve medyanın önemine işaret eden Yıldırım, "İletişim sayesinde o gece vatandaş 'ülkede bir şeyler oluyor, ben de kendimi sorumlu hissediyorum, gidip ülkenin geleceği için ben de meydanlarda olmalıyım'. Bütün millet harekete geçti. Eğer o gece millet, gençler meseleye sahip çıkmasaydı bu işin üstesinden gelemeyebilirdik. İletişim bu kadar kuvvetli olmasa, vatandaşın anında bilgilenmesi olmasa farklı sonuçlar ortaya çıkabilirdi. Gençler, sizlere güveniyoruz çünkü geleceğimiz sizsiniz. Türkiye'nin aydınlık yarınları için sizlere çok yatırım yapmamız lazım, daha fazlasını yapmamız lazım. 153 öğrencimiz var bu ziyarette, hepsi Türk Telekom'un okullarında okuyan başarılı öğrencileri" şeklinde konuştu.

Programda, 'Çocuk gözünden 15 Temmuz' temalı kısa bir film izletildi. Dereceye giren isimlere ödülleri verildi. Programa, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da katıldı. Yıldırım, birincilik ödülüne layık görülen isimlere ödüllerini vererek, öğrencilerle fotoğraf çektirdi. Mert Şahin isimli öğrencinin 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'i resmettiği tablo Başbakan Yıldırım'a takdim edildi.

(Enise Vural /İHA)