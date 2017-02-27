Gençleri intihara teşvik eden gruplar mercek altında

Rusya'da insanları intihara yönlendirdiği ifade edilen bir sosyal medya ağına üye olabileceği kaydedilen 2 genç kızın hayatını kaybetmesi yetkilileri harekete geçirdi.

Rusya'da insanları intihara yönlendirdiği ifade edilen bir sosyal medya ağına üye olabileceği kaydedilen 2 genç kızın hayatını kaybetmesi yetkilileri harekete geçirdi.

Rusya'nın İrkutsk soruşturma komitesinin basın servisi tarafından yapılan açıklamada, Irkutsk bölgesindeki Ust-İlim kentinde 2 çocuğun şüpheli ölümü yetkilileri harekete geçirdi. Açıklamada, Ust-İlim kentine bağlı Barış caddesi üzerinde bulunan evin yanında 15-16 yaşlarında iki genç kızın cesetlerinin bulunduğu ve genç kızlarda intihar şüphesinin bulunduğu aktarıldı. Olay üzerine, Ceza Kanunun 110. maddesine göre intihara yönlendirme suçu ile dava açıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında olay yerinde, genç kızların evlerinde incelemede bulunulduğu ve akrabaları ile arkadaşlarının sorgulandığı bildirildi.

Genç kızların, "VKontakte" adlı sosyal medya ağını kullanmış olabileceği ve bu sosyal medya hesabında insanları intihara teşvik eden fotoğrafların, metinlerin yer aldığı ifade edildi. Yetkililer, genç kızların sosyal medya hesaplarını da incelemeye aldı.

(Tatiyana Şuvalova / İHA)