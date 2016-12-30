30.12.2016 16:32 Gençlere Değerler Eğitimi seminerleri veriliyor

Adıyaman Müftülüğünün Gençlere Değerler Eğitimi projesi kapsamında seminerler devam ediyor. Adıyaman Müftülüğünün Gençlere Değerler Eğitimi projesi kapsamında seminerler devam ediyor.



Adıyaman Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosunun 2016 Yılı Eylem Planı çerçevesinde Gençlere Değerler Eğitimi seminerleri projesi yürütülüyor. Adıyaman'da ki çeşitli okulların pansiyonlarında, "Allah'a İman ve Allah ile Aldatmak" ve "TV, Madde, Tütün ve İnternet Bağımlılıkları" konularında öğrencilere seminer verildi.

