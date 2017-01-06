06.01.2017 15:42 Gençlerden KYK'nın, 'Halep' yardım kampanyasına destek

Gençlik ve Spor Bakanlığı Afyonkarahisar Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından başlatılan 'Halep Bizdir, Halep Bizdendir, Halep Bizimledir' adlı yardım kampanyasına desteğin devam ettiği belirtildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Afyonkarahisar Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından başlatılan "Halep Bizdir, Halep Bizdendir, Halep Bizimledir" adlı yardım kampanyasına desteğin devam ettiği belirtildi.



Kampanyaya destek olmak amacı ile Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Karahisar Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından toplanan yardımların KYK Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi. Kampanya kapsamında gıda malzemeleri ile birlikte giysi bağışının da kabul edildiği ve yardımda bulunmak isteyen vatandaşların bağışlarını Karahisar Gençlik Merkezine getirebilecekleri ifade edildi.

