03.01.2017 19:37 Gençlerbirliği'nin yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

Gençlerbirliği Kulübü'nün yeni transferi Luccas Claro Dos Santos, Acıbadem Ankara Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Gençlerbirliği Kulübü'nün yeni transferi Luccas Claro Dos Santos, Acıbadem Ankara Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.



Detaylı kan tetkikleri yapılan Luccas Claro; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Futbolcunun sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

