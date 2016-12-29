29.12.2016 16:35 Gençlerbirliği'nden Amedspor'a yarım düzine gol

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta müsabakasında Gençlerbirliği, Amedspor'u konuk etti. Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 6-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta müsabakasında Gençlerbirliği, Amedspor'u konuk etti. Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 6-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



---MAÇTAN DAKİKALAR---

1. dakikada Gençlerbirliği savunmasında Ante Kulusic'in uzaklaştırdığı top, Amed savunmasında Kamil hata yapınca Milinkovic'in önünde kaldı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Milinkovic, topu kaleci Serkan'ın solundan filelere gönderdi. 1-0

9. dakikada Halil İbrahim'in sol kanattan yaptığı ortaya aut çizgisi üzerinde Vedat yükseldi. Vedat'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

12. dakikada orta sahadan Scekic'ten aldığı topla ceza sahasına sağ taraftan giren Milinkovic, düzgün bir vuruşla kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu. 2-0

14. dakikada Milinkovic'in ceza sahası ön çizgisinde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ahmet Oğuz, düzgün ve sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0

17. dakikada Amedspor atağında Mehmet Sıddık'ın yaklaşık 25 metreden çektiği şutta kaleci Taha iki hamlede topu kontrol etmeyi başardı.

27. dakikada ceza sahası içerisinde Emre'nin müdahalesiyle düşürülen Vedat Muriç'in pozisyonuna karşılaşmanın hakemi penaltı kararı verdi. Tartışmalar nedeniyle 30. dakikada kullanılabilen penaltı atışında topun başına geçen Vedat Muriç, topu kalenin solundan dışarı gönderdi.

47. dakikada Ahmet Oğuz'un ortasında Vedat Muriç topu ceza yayı yakınlarındaki Issah'a indirdi. Issah'ın yaklaşık 25 metreden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0

60. dakikada Ahmet Oğuz'un kaleyi cepheden gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 5-0

68. dakikada Amedspor atağında orta sahada Ercüment'ten aldığı topla yaklaşık 45 metreden kaleyi yoklayan Abdullah'ın şutunda kaleci Taha meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

82. dakikada Isaak'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Vedat'ın çektiği şut kaleci Serkan'dan döndü. Topu takip eden Vedat ikinci vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 6-0



---KÜNYE---

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Serdar Diyadin xx, Mehmet Metin xx

Gençlerbirliği: Taha Cengiz xx, Ahmet Oğuz xxx, Ante Kulusic xx, Ferhat Görgülü xx, Halil İbrahim xx, Samuel Owusu xx, Issah xx, Serdarcan x (Mahmut Bilir dk. 55 x), Scekic xx, Milinkovic xxx, Vedat Muriç xxx

Yedekler: Hopf, Uğur Çiftçi

Teknik Direktör: Ümit Özat

Amedspor: Serkan İpek xx, Abdullah Çetin xx, Kamil İçer x, Şevket Güngör x, Oğuz Çetinkaya xx, Ercan Çapar x, Mansur Çalar xx (Koray Şanlı dk. 74 x), Mehmet Sıddık xx, Tekin Adar xx (Ercüment dk. 63 x), Yusuf Yağmur xx, Emre Tekin xx (Ahmet Güven dk. 59 x)

Yedekler: Levent, Erhan, Sertaç, Hakan

Teknik Direktör: Recep Bayık

Goller: Milinkovic (dk. 1 ve 12), Ahmet Oğuz (dk. 14 ve 60), Issah (dk. 47), Vedat Muriç (dk. 82)(Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Tekin Adar, Mansur Çalar (Amedspor)

(Uğur Kan Yüksek / İHA)

