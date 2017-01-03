03.01.2017 23:55 Gençlerbirliği, Landel ile yolları ayırdı

Spor Toto Süper Lİg ekiplerinden Gençlerbirliği, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Landel ile yollarını ayırdı. Spor Toto Süper Lİg ekiplerinden Gençlerbirliği, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Landel ile yollarını ayırdı.

Başkent ekibinin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Orduspor'dan kadromuza katılan ve yaklaşık 2 yıl boyunca formamızı giyen Guy - Michel Landel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Landel'e kulübümüze yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.



