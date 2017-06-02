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Gençlerbirliği Kasımpaşa'yı tek golle geçti
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Gençlerbirliği Kasımpaşa'yı tek golle geçti

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.

Maçtan Dakikalar
7. dakikada sol kanattan Castro'nun yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Veysel Sarı'nın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
15. dakikada Vedat Muriç'ten aldığı topla sol kanattan ceza sahasına giren Rantie'nin topu düzelttikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Eray soluna uzanarak topu kornere çeldi.
37. dakikada defanstan seken topa Andre Castro'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.
45. dakikada Anıl'ın sol kanattan yaptığı ortaya Vedat Muriç'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu
47. dakikada Andre Castro'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta yerden seken meşin yuvarlak kaleci Nihat'ta kaldı.
48. dakikada sol kanattan Khalili'nin kullandığı kornerde topa yükselen Vedat Muriç'in yaptığı kafa vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
50. dakikada Vedat'ın pasıyla ceza sahasına giren Rantie'nin şutunda defansa çarpan top az farkla kalenin yanından dışarı çıktı.
61. dakikada Khalili'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşundan gelen ortaya iyi yükselen Claro'nun kafa vuruşunda kaleci topu son anda kornere tokatladı.
70. dakikada Veysel Sarı'nın hatalı pasında topla buluşan Rantie, bir süre topu sürdükten sonra ceza sahası ön çizgisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Bahattin Şimek xx, Baki Tuncay Akkın xx, Oğuz Terzi xx
Gençlerbirliği: Nihat Şahin xx, Ahmet Oğuz xx, Luccas Claro xx, Palitsevich xx, Anıl Karaer xx (Murat Duruer dk. 60 x), Serdar Gürler xx, Issah xx, Khalili xx, Rantie xx, Umut Sözen xx (Cosmin Matei dk. 71 x), Vedat Muriç xx (Scekic dk. 67 x)
Yedekler: Taha Cengiz, Orhan Şam, Milinkovic, Etien Velikonja
Teknik Direktör: Ümit Özat
Kasımpaşa: Eray Birniçan xx, Veysel Sarı xx, Otigba xx, Cristian Titi xx, Veigneau xx, Hasan Bilal xx (Tunay dk. 67 x), Abdullah Durak xx (Ahmed Ildiz dk. 67 x), Sadiku xx, Eduok xx (Shala dk. 83 ?), Andre Castro xx, Batuhan Altıntaş xx
Yedekler: Kadem Burak, Burak Turan, Hakan Demir, Arda Kürşat
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Gol: Vedat Muriç (dk. 45) (Gençlerbirliği)
Sarı Kart: Veysel Sarı (Kasımpaşa)
(Uğur Kan Yüksek - Cem Geçim /İHA)

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