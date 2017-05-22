Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu.

SELÇUK ŞAHİN FRİKİKTEN ATTI

Üçüncü sırayı Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanında kazanarak ligdeki yerini geri almak için çıktı sahaya. İki takımın da kontrollü başladığı maçta Fenerbahçe de Gençlerbirliği de pozisyon bulmakta zorlandı.

Zaman zaman temponun yükseldiği ilk yarıda tek gol Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Selçuk Şahin'den geldi.

İlk yarının son dakikasında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Selçuk, müthiş bir vuruşla Volkan'ı mağlup ederek takmını 1-0 öne geçirdi. İlk 45 dakikanın skorunu bu gol belirledi.

VAN PERSIE'DEN 2 GOL

Devreye 1-0 geride giren Fenerbahçe ikinci yarının hemen başında Van Persie ile golü buldu. Hollandalı yıldızın eşitlik golü 48. dakikada geldi.

Beraberliğin ardından oyunda üstün olan taraf Fenerbahçe'ydi. Sarı-lacivertli ekip mücadelenin 76. dakikasında Van Persie'nin penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

FENERBAHÇE YENİDEN ÜÇÜNCÜ OLDU

Bu sonucun ardından puanını 60'a çıkaran Fenerbahçe, Galatasaray'dan üçüncü sırayı geri aldı. Gençlerbirliği ise 40 puanda kaldı.

GENÇLERBİRLİĞİ: 1 - 2 :FENERBAHÇE

Maç Sonu: Hakem maçı bitiren son düdüğü çaldı. Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etmeyi başardı.

90+4. dakika: Sarı lacivertli oyuncular yavaş adımlarla korner kullanmaya gidiyor. Kullanılan köşe vuruşunda zaman geçirmek isteyen Fenerbahçeli oyunculara Gençlerbirliği'nin baskısı sonrası Volkan faul yaptı. Beraberlik golü arayan Gençlerbirliği'nde Aydın'a gönderilen top auta çıktı.

90+3. dakika: Fenerbahçe'de Emenike'ye gönderilen top savunmanın müdahalesiyle kornere çıktı.

90+2. dakika: Fenerbahçe hücumunda rakibiyle çarpışan Volkan Şen yerde kaldı. Fenrebahçe faul atışıyla oyuna başlayacak.

90+1. dakika: Ceza sahası içindeki Hopf'un tedavisi tamamlandı. Yaklaşık 2 dakikalık duraksamanın ardından maç devam edecek.

90. dakika: Alper Potuk'un yerine Stoch oyuna girdi. Maçın sonuna en az 4 dakika ilave edildi.

89. dakika: Fenerbahçe'nin geliştirdiği yeni bir hücumda içeri doğru yapılan ortaya yükselerek vuran Hopf, Lens ile kafa kafaya çarpıştı. Tecrübeli kalecinin yüzünde bir kanama meydana geldi.

88. dakika: Sol kanatta taç atışıyla başlayan pozisyonda Volkan Şen, İsmail'den aldığı topla ceza sahasına girip şutunu çekti, Hopf topu uzaklaştırdı.

87. dakika: Şut: Gençlerbirliği 3/8 - Fenerbahçe 3/8

86. dakika: Gençlerbirliği'nde sağ kanattan Aydın'ın içeri doğru kullandığı serbest vuruşta kaleci Volkan kalesinden çıkarak topu kontrol etti.

85. dakika: Hızlı gelişen Fenerbahçe hücumunda sol kanatta topla buluşan Volkan Şen rakibini çalımlayarak çaprazdan sert bir şut çekti. Volkan'ın vuruşunda top az farkla auta gitti.

83. dakika: Fenerbahçe'de Volkan Şen oyuna girmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertli ekipte Emenike'ye gönderilen topa Anıl müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı. Souza rakibine yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında sarı kart gördü. Lens'in yerine Volkan Şen oyuna girerek kalan bölümde mücadele edecek.

82. dakika: Orta sahada kazanılan serbest vuruşu ceza sahasına tehlikeli bir şekilde gönderen Aydın'ın ortasına savunma yükselip vurdu ve tehlikeyi önledi.

81. dakika: Sol kanattan taç atışıyla oyuna başlayan Gençlerbirliği'nde ceza sahası içinde Vedat Muriqi'nin dönerek vuruşunda top direk dibinden auta gitti.

80. dakika: Jeremain Lens sağ kanattaki korner direğine yakın noktada rakibine yaptığı faul sonrası itirazı abartınca sarı kart gördü.

79. dakika: Fenerbahçe'nin 2 golünü kaydeden Van Persie kenara gelirken, Emmanuel Emenike oyuna giren isim oldu.

78. dakika: Uğur'dan aldığı topla ceza sahasına girmek isteyen Aydın, Skrtel'i çalımlamak isterken topu kaptırdı. Devam eden pozisyonda ceza sahasına gönderilen topu kaleci Volkan kontrol etti.

77. dakika: Gençlerbirliği, Kasım 2015'ten bu yana evinde oynadığı 25 maçta birden fazla gol yememişti. Bu seriyi Van Persie bozdu.

76. dakika: Gençlerbirliği'nde Murat Duruer kenara gelirken yerine Vedat Muriqi oyuna dahil oldu.

75. dakika: GOL! Van Persie topu ağlarla buluşturarak takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

74. dakika: Penaltıyı kullanmak için topun başına Robin Van Persie geliyor.

73. dakika: Claro'nun ceza sahası içinde İsmail'e yaptığı harekete hakem Ümit Öztürk tereddüt etmeden penaltı kararı verdi. İsmail ceza sahasına sol çaprazdan girdiği sırada yerde kaldı. Gençlerbirliği takımının oyuncuları hakeme itiraz etti.

72. dakika: Fenerbahçe kendi sahasında top çevirerek ilerlemeye çalışıyor.

70. dakika: Fenerbahçe ceza sahasının içinde Aydın Karabulut yerde kaldı, hakem Fenerbahçe lehine faul kararı verdi. Hakemin kararından sonra pozisyona itiraz eden bir oyuncu olmadı.

69. dakika: Issah'ın sol kanattan Matei'ye doğru ileri gönderdiği topa Simon Kjaer kafa vurdu fakat pozisyonda Matei'nin Kjaer'e yaptığı harekete hakem faul kararı verdi.

67. dakika: Fenerbahçe'nin, ilk yarının başında yaptığı baskı ve tempolu oyunun ardından kısa sürede beraberlik golü gelirken, son 10 dakikadır iki ekip de fazla top kaybı yapıyor ve organize hücum etmekte zorlanıyor.

66. dakika: Fenerbahçe kendi sahasında top çevirerek ilerlemeye çalışıyor fakat son 10 dakikadır oyun bir hayli temposuz bir hal aldı.

65. dakika: Tokelo Rantie'nin yerine Uğur Çiftçi oyuna dahil oldu.

64. dakika: Sow'a gönderilen uzun topu Senegalli oyuncu kontrol etmek isterken iki defa düştü kalktı ama top auta çıktı.

63. dakika: Gençlerbirliği sağ kanadında Ahmet Oğuz'un içeri doğru gönderdiği topu Kjaer uzaklaştırdı.

62. dakika: İki oyuncunun da tedavisi saha içinde yapılırken, oyuna devam etmelerini engelleyecek bir durum yaşanmadı.

61. dakika: Fenerbahçe yarı sahasında sağ taç çizgisine yakın noktada Anıl ile Mehmet Topal çarpıştı. İki oyuncu da yerde kalırken Mehmet sarı kart gördü.

60. dakika: Sol kanattan sağda ileri doğru kaçan Van Persie'ye gönderilen topa kayarak vurmak isteyen Hollandalı oyuncu topa dokunamayınca Gençlerbirliği kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

59. dakika: İsmail Köybaşı'nın ceza sahasına yaptığı orta Sow'u aştı, araya giren savunma topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

57. dakika: Rantie'den aldığı topla ceza sahasına yaklaşarak plase bir vuruş yapan Aydın'ın şutu auta gitti.

56. dakika: Taç atışıyla Fenerbahçe oyuna başlarken, ev sahibi ekip kaptığı topla yeni bir hücum geliştirmeye çalışıyor. Orta sahada Başkent ekibinin oyuncuları top çeviriyor.

55. dakika: Ceza sahasına girmeye çalışan Matei, Politevich'in ileri çıktığı görüp hızlıca pasını gönderdi fakat topu oyun alanında tutamayan Politevich kayarak topu taca gönderdi.

54. dakika: Aydın'dan aldığı topla ceza sahasına sol çaprazdan giren ve Kjaer'i çalımlayarak şutunu çeken Rantie'nin vuruşunda Volkan son anda topu kornere gönderdi.

53. dakika: Gençlerbirliği'nde Rantie'ye doğru gönderilen hızlı topa oyuncu yetişemeyince top Kjaer'in kontrolünde auta gitti.

52. dakika: Lens'in ceza sahasına doğru yaptığı ortaya kimse dokunamadı, ev sahibi ekip kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

51. dakika: Alper orta sahadan aldığı topla 2 rakibini çalımlayarak ilerledi. Sol kanatta savunmanın müdahalesiyle top taca çıktı.

50. dakika: Sarı lacivertliler ikinci yarıdaki etkili oyunu ve baskılı mücadelesini golle süsledi. Fenerbahçe ilk yarının son dakikasında yediği gole ikinci yarının başlarında attığı golle cevap verdi. İlerleyen dakikalarda daha keyifli bir mücadele oynanabilir.

49. dakika: GOL! Hasan Ali Kaldırım'ın çizgiye doğru inip Lens'e verdiği pası kontrol eden Lens arka direğe ortaladı, topa kafa vuran Van Persie skora dengeyi getirdi.

48. dakika: Fenerbahçe maçın ikinci devresine baskılı başladı. Gençlerbirliği rakip yarı sahaya topla geçemedi.

47. dakika: Fenerbahçe'nin sağ kanattan geliştirmek istediği hücumda top taca çıktı, ev sahibi ekip taç atışıyla oyuna başlayacak.

46. dakika: Van Persie'nin vuruşuyla maçın ikinci devresi başladı.

Devre Arası: Golün santrası yapılmadan ilk yarı tamamlandı.

45+1. dakika: GOL! Frikikten Selçuk Şahin muhteşem bir gole imza attı.

45. dakika: Hopf'un yumrukladığı topla ilerleyen Gençlerbirliği karşısında Fenerbahçe de savunmaya iyi döndü. Ranite'ye yapılan müdahaleye hakem faul kararı verdi. Maçın ilk devresinin sonuna en az 1 dakika ilave edildi.

44. dakika: Fenerbahçe'nin sol kanattan kazandığı köşe vuruşunda Lens'in ortasını kaleci Hopf yumrukladı.

43. dakika: Sağ kanattan solda ileri çıkan İsmail'e gönderilen top auta çıktı. İki ekip de maçın başından itibaren net pozisyonlar bulmakta zorlanıyor.

42. dakika: Gençlerbirliği hücumunda oyunu sol kanada taşıyan ev sahibi ekip ilerlemek isterken araya giren Souza, Matei tarafından düşürüldü. Hakem Ümit Öztürk faul kararı verdi.

41. dakika: Sol kanattan Fenerbahçe ceza sahasına gönderilen topu penaltı noktası üzerinde tutan Aydın Karabulut yerde kaldı, hakem oyunu devam ettirdi.

40. dakika: Simon Kjaer'in sol kanattaki Alper'i düşünerek gönderdiği top biraz yüksekten gelince Alper kontrol edemedi, Gençlerbirliği taç atışı kullanacak.

39. dakika: Gençlerbirliği hücumunda sol kanattan kullanılan taç atışında araya giren Fenerbahçe savunması topu kontrol etti.

37. dakika: Topla Oynama: Gençlerbirliği % 45 - 55 Fenerbahçe

36. dakika: İsmail'in ceza sahasına gönderdiği kavisli ortaya kimse dokunamazken, arka direkte Mehmet topa vurmak isterken Anıl'a vurunca hakem faul kararı verdi.

35. dakika: KAzanılan serbest vuruşta ceza sahası içine doğru yapılan ortayı kaleci Volkan rahat bir şekilde kontrol etti. Lens'in Van Persie'yi düşünerek gönderdiği topa Ahmet Oğuz eliyle müdahale edince sarı lacivertliler serbest vuruş kazandı.

34. dakika: Alper gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.

33. dakika: Fenerbahçe ceza sahasına yakın noktadan kazanılan topla ilerlemeye çalışan Alper, Ahmet Oğuz'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

32. dakika: Matei'nin Alper'e yaptığı müdahale sonrasında Fenerbahçe serbest vuruş kazandı. Lens'in ceza sahası içine gönderdiği tehlikeli ortada Skrtel ile birlikte kaleci Hopf topa hamle yaptı fakat yüksek gelen top auta çıktı.

31. dakika: Gençlerbirliği sol kanadı kullanarak atak geliştirmek isterken orta sahada kaptırılan top Fenerbahçe'yi hızlı bir hücuma çıkardı.

30. dakika: Cosmin Matei oyuna girerken, Khalili kenara gelen oyuncu oldu.

29. dakika: Gençlerbirliği'nde oyuncu değişikliği yapılacak, yedek kulübesinde hareketlilik var.

28. dakika: Moussa Sow hakeme itiraz etse de karar değişmedi, gol iptal edilirken oyun yeniden başladı.

27. dakika: Fenerbahçe'de Lens'in Sow'a gönderdiği top ağlarla buluştu. Hakem Ümit Öztürk, topun elle müdahale sonrasında ağlara gittiğini belirten hakem Sow'a sarı kart gösterdi.

26. dakika: Gençlerbirliği savunmasının arkasına atılan topu alan Sow ağır kalıp şut çekmek yerine içeri orta yaptı, Sow'un gönderdiği yavaş topu Gençlerbirliği savunması kontrol ederek uzaklaştırdı.

25. dakika: Fenerbahçe'de soldan içeri doğru yapılan ortaya kimse vuramadı bir sonraki pozisyonda Alper'İn ortasına Lens vurdu fakat top auta gitti.

24. dakika: Topun oynandığı bölge: Gençlerbirliği % 13 - orta saha % 48 - Fenerbahçe % 39

23. dakika: Sağdan, sol kanatta çizgiye doğru koşan İsmail'e atılan top auta çıktı. Sarı lacivertliler son 7-8 dakikadır oyuna biraz daha denge getirmiş bir görüntü sergiliyor.

21. dakika: İsmail Köybaşı'nın ceza sahası içine yaptığı sert ortaya savunmada Selçuk Şahin kafayı vurarak topu uzaklaştırdı. Sarı lacivertliler ilk kez bu kadar gole yaklaştı.

20. dakika: Fenerbahçe ceza sahasına yakın noktadan ev sahibi ekibin oyuncusu Issah'ın ortasında top auta gitti.

19. dakika: İsmail ceza sahasına girerken ortadaki Van Persie'ye pasını verdi, Hollandalı oyuncunun sağ ayağıyla çektiği şut üstten auta gitti.

18. dakika: Gençlerbirliği savunmasına Alper'in yaptığı baskı sonucu sarı lacivertli oyuncu topu kaptı, sağdan kaçan Sow'u düşünen Alper'in pası auta gitti.

17. dakika: Sol kanatta ileri doğru kaçan Alper'e gönderilen topu alan Fenerbahçeli oyuncu ceza sahasına girip çaprazdan şutunu çekti, top Hopf'da kaldı.

16. dakika: Fenerbahçeli Mehmet Topal'ın tedavisi saha içerisinde yapılıyor.

15. dakika: Khalili'nin Mehmet Topal'ın bileğine doğru arkadan yaptığı müdahale sonrasında hakem sarı kart gösterdi. Mehmet Topal pasını verirken, Khalili zamanlama hatası yaparak rakibine böyle bir darbede bulundu.

14. dakika: Gençlerbirliği yaklaşık iki dakikadır oyunu sağ kanattan oynamaya çalışıyor.

13. dakika: Kullanılan köşe vuruşunda arka direkte topa vuran Khalili'nin şutu auta gitti.

12. dakika: Gençlerbirliği'nin sol kanadından yapılan ortada top direkt olarak auta çıktı. Fenerbahçe'nin kendi sahasından çıkmak isterken kaptırdığı top kalesinde tehlike oluşturdu. Rantie'nin şutunda top savunmaya çarparak kornere gitti.

11. dakika: Sağ kanatta Hasan Ali ile kullanılan taçla başlayan Fenerbahçe hücumunda Lens ceza sahası içine ortayı yaptı fakat kaleci Hopf topu kontrol etti.

10. dakika: Sağ kanattan ileri çıkan Ahmet Oğuz karşısında Sow'u buldu. Senegalli oyuncunun savunmaya gelip yardım ettiği pozisyonda Ahmet Oğuz'a çarpan top auta gitti.

8. dakika: Fenerbahçe'nin hızlı geliştirmek istediği pozisyonda sol kanattaki Sow'a atılan topa kayarak müdahale eden Ahmet Oğuz topu taca gönderdi.

7. dakika: Gençlerbirliği kendi yarı alanında top çevirerek rakip kaleye doğru ilerlemek isterken Aydın yerde kaldı, hakem Ümit Öztürk faul kararı verdi.

6. dakika: Fenerbahçe'nin sağ kanattan geliştirmek istediği hücumda top taca çıktı. Simon Kjaer hakeme bir önceki pozisyonda ayağına darbe aldığı gerekçesiyle itiraz ediyor.

5. dakika: Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda yakın mesafeden yapılan sert kafa vuruşu Volkan'ı geçti, savunma topu çizgiden çıkardı.

4. dakika: Rantie'nin pasında ofsayttaki Khalili önce topa yöneldi ardından durunca kendi topuna ilerleyen Rantie ceza sahası içine orta yaptı. Issiah'ın şutunda Volkan başarılı oldu.

3. dakika: Fenerbahçe savunmasından atılan uzun topu alan Alper orta sahadan ilerleyip pasını sağ kanattaki Lens'e atmak istedi fakat Alper topun şiddetini ayarlayamayınca top auta gitti.

2. dakika: Gençlerbirliği sol kanattan ilerlemeye çalışıyor fakat Fenerbahçe savunması tehlikeye izin vermedi.

1. dakika: Gençlerbirliği'nin vuruşuyla maç başladı. Rantie'ye gönderilen uzun topu Rantie tutamadı ve top taca çıktı. Fenerbahçe taç atışıyla oyuna başlayacak.

Maçtan Önce: İki takım da seremoni için saha zeminine geldi. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Recep Adanır'ın vefatı sebebiyle saygı duruşu yapılıyor. İstiklal Marşımız büyük bir coşkuyla söyleniyor.