Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı geniş özeti

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda daha önce bir üst tura çıkmayı garantileyen Gençlerbirliği ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı.

GENÇLERBİRLİĞİ: 2 - 2 :FENERBAHÇE

Maç Sonu: Karşılaşmada son düdük çaldı. Gençlerbirliği ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı.

90+4. dakika: Muriqi Yiğithan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Gençlerbirliği serbest vuruş kullanacak. Khalili'nin kullandığı serbest vuruşta Ozan topu karşıladı. Sonrasında topu alan Serdar yerde kaldı. Gençlerbirliği tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak. Serdar'ın kullandığı serbest vuruşta savunma topu uzaklaştırdı.

90+3. dakika: Sol kanattan ceza sahasına giren Serdar sıfıra indikten sonra topu geriye doğru çıkardı ancak Fenerbahçe savunması bu topu uzaklaştırdı.

90+2. dakika: Gelişen Gençlerbirliği atağında Serdar'ın sol kanattan yaptığı ortayı Salih uzaklaştırdı.

90+1. dakika: Issah sağ kanatta hareketlenen Ahmet'i topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

90. dakika: Gençlerbirliği tehlikeli geldi. Ahmet'in sağ kanattan yaptığı ortayı Yiğithan karşıladı. Devam eden atakta Milinkovic'in ceza sahası dışından çektiği şut az farkla dışarıya gitti. Karşılaşmanın sonuna en az 4 dakika ilave edildi.

89. dakika: Salih serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra topu alan Ozan sağ kanatta hareketlenen Karavayev'i topla buluşturmak istedi ancak top Gençlerbirliği'nde kaldı.

88. dakika: Fenerbahçeli futbolcular serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra topu alan Salih yerde kaldı. Fenerbahçe bir kez daha serbest vuruş kullanacak.

87. dakika: Alper orta alanda yerde kaldı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

86. dakika: Karşılaşmada son 5 dakikaya girilirken skorda 2-2'lik eşitlik var.

85. dakika: Fenerbahçeli futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

84. dakika: Fenerbahçe oyuna yeniden başladı. Fenerbahçe'de Aatif çıktı. Erdi oyuna dahil oldu.

83. dakika: GOL! Aydın'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Muriqi topu ağlara gönderdi ve skora denge getirdi.

82. dakika: Gençlerbirliği gole çok yaklaştı. Milinkovic'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Serdar'ın vuruşunda top az farkla yandan dışarıya gitti.

81. dakika: Khalili serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun şutu üstten dışarıya gitti.

80. dakika: Milinkovic'e faul yapan Salih sarı kart gördü. Gençlerbirliği tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

79. dakika: Vedaq Muriqi ceza sahasına girmek isterken Yiğithan zamanında müdahaleyle ondan topu aldı ve tehlikeyi önledi.

78. dakika: Savaş'ın tedavisi oyun alanı içinde devam ediyor.

77. dakika: Fenerbahçe'de Milinkovic ile ikili mücadeleye giren Savaş sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

76. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında Karavayev ceza sahası dışından şansını denedi. Onun şutu kaleci Hopf'ta kaldı.

75. dakika: Aydın'ın kullandığı serbest vuruşta Ozan kafayla topu uzaklaştırdı.

74. dakika: Vedat Muriqi Yiğithan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Gençlerbirliği tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

73. dakika: Fenerbahçeli futbolcular serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra topu alan Salih pas hatası yaptı ve top Gençlerbirliği'ne geçti.

72. dakika: Aatif orta alanda Milinkovic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

71. dakika: Gençlerbirliği'nde Ring yerini Matei'ye bıraktı. Stoch'un kullandığı serbest vuruşta savunma topu uzaklaştırdı.

70. dakika: Serdar'ın sol kanattan kullandığı kornerde Claro'nun vuruşu yandan dışarıya gitti. Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Karavayev'in sağ kanattan yaptığı ortayı Ahmet karşıladı. Sonrasında topu alan Stoch yerde kaldı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

69. dakika: Aydın serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Muriqi Ozan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Gençlerbirliği tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak. Milinkovic'in kullandığı serbest vuruşta Ozan topu karşıladı ve top dışarıya gitti. Gençlerbirliği korner kullanacak.

68. dakika: Aydın sol kanatta Savaş'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Gençlerbirliği serbest vuruş kullanacak.

67. dakika: Milinkovic savunmanın arkasına koşu yapan Serdar'ı topla buluşturmak istedi ancak Fabiano zamanında kalesini terk ederek topu kontrol etti.

66. dakika: Khalili'nin kullandığı serbest vuruşta top doğrudan dışarıya gitti.

65. dakika: Hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Ring Serdar'a pas vermek isterken Yiğithan topa elle müdahalede bulundu ve sarı kart gördü. Gençlerbirliği serbest vuruş kullanacak.

64. dakika: Yiğithan'ın tedavisi oyun alanı içerisinde devam ediyor.

63. dakika: Milinkovic ile ikili mücadeleye giren Yiğithan sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

61. dakika: Savaş'ın savunmada yaptığı pas hatası sonrasında Muriqi kaleciyle karşı karşıya kaldı. Onun vuruşu yandan dışarıya gitti.

60. dakika: Topla oynama oranları: Gençlerbirliği %53 Fenerbahçe %47

59. dakika: Khalili uzaktan şansını denedi. Onun şutu savunmadan geri döndü.

58. dakika: Fabiano serbest vuruşta topu ileriye doğru gönderdi ancak top Gençlerbirliği'nde kaldı.

57. dakika: Ring Savaş'a faul yaptı. Fenerbahçe kendi yarı alanından serbest vuruş kullanacak.

56. dakika: Gelişen Gençlerbirliği atağında Milinkovic ceza sahası dışından şansını denedi. Onun şutu üstten dışarıya gitti.

55. dakika: Gençlerbirliğili futbolcular bu dakikalarda Fenerbahçe'nin baskısını kırmak için kendi aralarında pas yapıyor.

54. dakika: Stoch'un sol kanattan kullandığı ikinci kornerde savunma topu uzaklaştırdı.

53. dakika: Stoch'un sol kanattan yaptığı orta Issah'a çarparak dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak. Stoch'un sol kanattan kullandığı korneri savunma karşıladı. Devam eden pozisyonda Stoch bir kez daha topu alarak ortasını yaptı. Onun ortasında Salih'in vuruşu savunmadan dışarıya gitti. Fenerbahçe bir kez daha korner kullanacak.

52. dakika: Fenerbahçe bir kişi eksik oynamasına rağmen bu dakikalarda topa sahip olan taraf.

51. dakika: Fenerbahçeli futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra kendi aralarında pas yapıyor.

50. dakika: Alper Khalili'nin müdahalesinin ardından kısa süreli bir sakatlık yaşadı ancak sağlık görevlilerine gerek kalmadan ayağa kalktı.

49. dakika: Alper orta sahada yerde kaldı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

48. dakika: Aydın ceza sahasına girdikten sonra Yiğithan'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve penaltı bekledi ancak hakem oynayın dedi.

47. dakika: Alper sol kanattan orta yapmak isterken topun kontrolünü sağlayamadı ve top dışarıya gitti.

46. dakika: Karşılaşmada ikinci yarı başladı. Fenerbahçe'de Alper Caner'in yerine oyuna dahil oldu. Gençlerbirliği'nde Scekic yerini Milinkovic'e bıraktı.

Devre Arası: İlk yarıda son düdük çaldı. Fenerbahçe soyuna odasına 2-1 önde gidiyor.

45+2. dakika: Fenerbahçeli futbolcular serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra topu alan Salih sağ kanatta harektlenen Karavayev'i topla buluşturmak istedi ancak savunma araya girdi.

45+1. dakika: Aatif sol kanattan ilerlemek isterken Ahmet'in müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

45. dakika: İlk yarının son anlarında top Gençlerbirliği'nde. Başkent ekibinde futbolcular kendi aralarında pas yapıyor. İlk yarının sonuna en az 2 dakika ilave edildi.

44. dakika: Gençlerbirliği yeniden oyuna başladı.

43. dakika: GOL! Stoch'un kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştıramadığı top sonrası Caner ceza sahası içinden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

42. dakika: Stoch'un kullandığı kornerde savunma topu karşıladı. Devam eden pozisyonda tekrar topla buluşan Stoch Ring'in müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe bu kez serbest vuruş kullanacak.

41. dakika: Savaş sağ kanattan orta yapmak isterken Halil araya girdi ve top dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.

40. dakika: Aatif iki rakibinden sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı. Onun ortasında Salih'in vuruşu yandan dışarıya gitti.

39. dakika: Fenerbahçeli futbolcular serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra kendi aralarında pas yapıyor.

38. dakika: Salih orta sahada Aleksandar Scekic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Scekic müdahalenin ardından sarı kart gördü. Fenerbahçe orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

37. dakika: Gelişen Gençlerbirliği atağında Khalili ceza sahası dışından şansını denedi. Onun şutu üstten dışarıya gitti.

36. dakika: Aatif'in kullandığı kornerde Ahmet ön direkte topu karşıladı.

35. dakika: Karavayev'in sağ kanattan yaptığı orta Halil'e çarparak dışarıya gitti. Bu kez Fenerbahçe korner kullanacak.

34. dakika: Aydın'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Claro'nun kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.

33. dakika: Gelişen Gençlerbirliği atağında Aydın'ın sağ kanattan yaptığı ortayı Yiğithan karşıladı. Gençlerbirliği korner kullanacak.

32. dakika: Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra top Gençlerbirliği'nin hakimiyetinde. Başkent ekibinde futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

31. dakika: Issah savunmanın arkasına koşu yapan Serdar'ı topla buluşturmak istedi ancak Yiğithan zamanında araya girdi.

30. dakika: Fenerbahçe oyuna yeniden başladı.

29. dakika: GOL! Penaltıda topun başına geçen Serdar topu ağlara gönderdi ve skora denge getirdi.

28. dakika: İsmail pozisyonun ardından hakem Ümit Öztürk'e uzun süre itirazda bulundu.

26. dakika: Penaltı Serdar'ın savunmanın arkasına gönderdiği pasta İsmail Aydın'ı kaçırdı ve ardından kendisine faul yaptı. Gençlerbirliği penaltı kullanacak. İsmail pozisyonun ardından kırmızı kart gördü.

25. dakika: Gençlerbirliği oyuna yeniden başladı.

24. dakika: GOL! Gelişen Fenerbahçe atağında Stoch sol kanattan topu taşıdıktan sonra ortasını yaptı. Onun ortasında Karavayev'in kafa vuruşu ağlara gitti.

23. dakika: Ahmet Oğuz'un sağ kanattan yaptığı ortada top Stoch'a çarparak dışarıya gitti. Gençlerbirliği korner kullanacak. Aydın'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Fenerbahçe savunmasından seken top kaleci Fabiano'da kaldı.

22. dakika: Serdar Gürler Savaş'tan sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girmek istedi ancak Yiğithan zamanında müdahale ederek Serdar'dan topu aldı.

21. dakika: Aydın'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Yiğithan kafayla topu uzaklaştırdı.

20. dakika: Gelişen Gençlerbirliği atağında Serdar'ın sağ kanattan ortasını Yiğithan karşıladı ve top dışarıya gitti. Gençlerbirliği korner kullanacak.

18. dakika: Fenerbahçeli futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

17. dakika: Topla oynama oranları: Gençlerbirliği %51 Fenerbahçe %49

16. dakika: İsmail serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun vuruşunu kaleci Hopf çıkardı ve top dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak. Stoch'un kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı.

15. dakika: Fenerbahçe'de Ozan ve İsmail serbest vuruşta topun başına geçti.

14. dakika: Ozan orta sahadan aldığı toptan sonra iki rakibine çalım atarak ceza sahasına girmek istedi ancak rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

13. dakika: Gençlerbirliği bu dakikalarda ön alanda pres yapıyor. Fenerbahçe atağa çıkmakta zorluk yaşıyor.

12. dakika: Khalili'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği pasta Serdar'dan önce savunma topu karşıladı.

11. dakika: Karşılaşmanın 10 dakikalık bölümü geride kalırken henüz iki takım da tehlikeli atak geliştiremedi.

10. dakika: Gençlerbirliğili futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

9. dakika: Aatif'ın tedavisi nedeniyle oyun bu dakikada durdu.

8. dakika: Fenerbahçe'de Aatif kendini yere bıraktı ve sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

7. dakika: Ozan sağ kanatta hareketlenen Caner'i topla buluşturmak istedi ancak Kulusic zamanında araya girerek tehlikeyi önledi.

6. dakika: Gelişen Gençlerbirliği atağında Halil sol kanattan ortasını yapmak isterken Savaş araya girdi ve ona orta yapma şansı vermedi.

5. dakika: Fenerbahçeli futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

4. dakika: Khalili'nin sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahasında oluşan karambol sonrası savunma topu uzaklaştırdı

3. dakika: Fenerbahçeli futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Aatif sağ kanatta hareketlenen Savaş'ı düşündü ancak top hızlı.

2. dakika: İsmail, Ring'in müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

1. dakika: Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar.

Maç öncesi: Ankara'da İstiklal Marşımız...

Maç öncesi: Takımlar seremoni için sahaya çıkıyor.

FENERBAHÇE: Fabiano, Savaş, Yiğithan, Kadir, İsmail, Ozan, Caner, Salih, Karavaiev, Stoch, Aatif

YEDEKLER: Ertuğrul, Erdi, Alper, Muhammed

TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Kulusic, Serdar Gürler, Scekic, Dos Santos, Ring, Aydın, Issah, Halil İbrahim, Khalili

YEDEKLER: Nihat, Ferhat, Milinkovic, Uğur, Matei, Vedat

TEKNİK DİREKTÖR: Ümit Özat