Gençlerbirliği, Akhisar Belediye'yi 2-0'la geçti

Spor Toto Süper Lig 23. hafta müsabakasında Gençlerbirliği, sahasında Akhisar Belediye'yi 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Marco'nun sol köşe gönderinden kullandığı kornere ceza sahası içinde yükselen Santos, kafasıyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1- 0

19. dakikada Serdar'ın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

20. dakikada Aydın, zor durumda topu takım arkadaşı Vedat'a ulaştırdı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Vedat, meşin yuvarlağa dokundu ancak top direğin yanından auta gitti.

25. dakikada Ömer'in kullandığı serbest vuruşta topa ters kafa vuruşu yapan Selçuk Şahin, meşin yuvarlağı kendi kalesine doğdu gönderdi. Meşin yuvarlak direği sıyırarak kornere gitti.

34. dakikada Serdar'ın pasında ceza yayı içinde meşin yuvarlakla buluşan Marco, sol köşeye yaptığı vuruşta kaleci Bora gole izin vermedi.

49. dakikada oyuna yeni giren Muğdat'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruş, Gençlerbirliği defansına çarparak, kalenin üstünden kornere gitti.

50. dakikada serbest vuruştan ceza sahası içine havalandırılan topa kafa vuruşu yapan Vedat, meşin yuvarlağı kaleci Bora'nın kucağına gönderdi.

55. dakikada ceza sahası sol çaprazdan meşin yuvarlağa düzgün bir vuruş yapan Aydın, takımının ikinci gölünü kaydetti. 2-0

66. dakikada Anthony, orta sahadan meşin yuvarlağı rakip takımın ceza sahasına kadar sürükledi. Kaleciyi geçmeye çalışan Anthony, topu file bekçisi Bora'ya kaptırdı.

68. dakikada sol çaprazdan Ömer'in açtığı ortaya düzgün bir kafa vuruşu yapan Bokila, kaleci Per Johannes'i geçemedi. Meşin yuvarlak kalecinin köşeye uzanarak yaptığı kurtarışla kornere çıktı.

89. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Hugo Costa'nın kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, file bekçisi Per Johannes'te kaldı.



Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Arda Kardeşler x, İlker Takpak x, Samet Çiçek xx, Abdülkadir Bitigen xx

Gençlerbirliği: Per Johannes x, Ahmer Oğuz x, Sedar xx, Vedat xx (Anthony dk. 60 x), Marko xx,(Kamal dk. 64 x), Luccas Santos xx, Palitsevich x, Aydın xx, Selçuk x, Khalili xx (Escobar dk. 83 ?), Anıl xx

Yedekler: Taha, Uğur, Mehmeti, Umut

Teknik Direktör: Ümit Özat

Akhisar Belediye: Bora x, Özer Hurmacı x (Bokila dk. 62 x), Aykut x, Ricardo xx, Soner x (Muğdat dk. 45 x), Hugo Costa xx, Ömer xx (Daniel Larsson dk. 74 x), Sissokko x, Mustafa Yumlu x, Olcan x , Caner x

Yedekler: Milan, De Castro, Miral, Kadir

Teknik Direktör: Hakkı Tolunay Kafkas

Goller: Luccas Santos (dk. 5), Aydın (dk. 55) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Aykut, Mustafa Yumlu (Akhisar)