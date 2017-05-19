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Gençler Ata'nın huzurunda
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Gençler Ata'nın huzurunda

ençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 81 ilden ve Kıbrıs'tan gelen temsilci gençlerle Anıtkabir'i ziyaret etti.

ençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 81 ilden ve Kıbrıs'tan gelen temsilci gençlerle Anıtkabir'i ziyaret etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Kılıç, 81 ilden ve Kıbrıs'tan gelen temsilci gençlerle birlikte oluşturulan kortej eşliğinde Aslanlı Yol'da yürüyerek, Atatürk'ün manevi huzuruna geldi.
Bakan Kılıç'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bakan Kılıç, beraberindeki gençlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Kılıç, Anıtkabir Özel Defterine şu ifadeleri yazdı:
"Aziz Atatürk; zat-ı alinizin 98 yıl önce Samsun'dan başlattığı tarihi yolculuk, sizlerin önderliğindeki inançlı yürüyüş, ile Ankara'da Cumhuriyetimizin kurulmasıyla hedefe ulaşmıştır. Aziz milletimiz, 15 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızın çağrıları ile meydanları doldurmuş, kutlu emanetinize can pahasına sahip çıkmıştır. Gençlerimiz bu direnişin en ön tarafında yer alarak geleceğimizin teminatı olduklarını bir kez daha ispat etmişlerdir. Gençlere olan güvenimiz, 16 Nisan'da onları TBMM'ye götüren yasa teklifi ile sembolleşmiş ve Gazi Meclisimizin kapıları 18 yaşını dolduran her gencimize sonuna kadar açılmıştır. Başta zat-ı aliniz olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Genlik ve Spor Bayramınızın kutlu olmasını diliyorum."
Misak-ı Milli Kulesi'nden çıkan Bakan Kılıç'a gençlerin ilgisi büyük oldu. Gençlerin isteklerini geri çevirmeyen Kılıç, onlarla beraber selfie çektirdi. Törenin arından Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açıldı.
(İlker Turak - Ömer Çetin - Fatih Erdoğan - Uğur Kan Yüksek / İHA)

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