Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Gençler 3 puanı 2 golle aldı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Gençler 3 puanı 2 golle aldı

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atiker Konyaspor'u konuk etti. Mücadele, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atiker Konyaspor'u konuk etti. Mücadele, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada Aydın Karabulut'un kullandığı kornerde ceza yayı üzerinde Anıl'ın vurduğu kafa, direği sıyırarak auta gitti.
16. dakikada ceza yayı üzerinden Serdar'ın kullandığı serbest vuruşta top kalecinin sağıdan ağlarla buluştu. 1-0
20. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ taraftan yaptığı ortaya Uğur Çiftçi'nin gelişine volesinde meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.
34. dakikada Serdar Gürler'in sağ çaprazdan kaleci Serkan'ın üzerinden aşırttığı topu Ali Turan son anda uzaklaştırdı.
49. dakikada sol kanattan Aydın'ın ortasında arka direkte topa iyi yükselen Serdar Güler'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu. 2-0
65. dakikada Skubic'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Bajic'in şutunda ağlara gitmekte olan topu Uğur Çiftçi son anda uzaklaştırdı.
70. dakikada Fofana'nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından az farkla auta çıktı.
89. dakikada sağ taraftan kullanılan korner atışında ceza sahası içinde Rangelov'un kafa vuruşunda kaleci Hopf topu çizgi üzerinde kontrol etti.

---KÜNYE---
Stat: Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
Gençlerbirliği: Hopff xx, Uğur xx, Khalili xx (Scekic dk. 82 ?), Rantie x (Vedat Muriç dk. 66 x), Ahmet xx, Aydın xxx, Serdar xxx (Etien dk. 86 ?), Selçuk xx, Palitsevich xx, Lucas xx, Anıl xx
Yedekler: Taha Cengiz, Renato Escobar, Umut Sözen, Orhan Şam
Teknik Direktör: Ümit Özat
Atiker Konyaspor: Serkan xx, Volkan xx, Ali Turan x (Halil İbrahim dk. 87 ?), Ömer xx, Ali Çamdalı xx (Rangelov dk. 60 x), Bajic xx, Miloseviç xx, Amir Hadziahmetoviç x, Vukoviç xx, Mehmet xx (Fofana dk. 60 x), Skubic xx
Yedekler: Kaya, Selim Ay, Jens Jonsson, Alban Meha
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Goller: Serdar Gürler (dk. 16 ve 49) Gençlerbirliği
Sarı kartlar: Mehmet Uslu, Ömer, Fofana, Amir Hadziahmetoviç (Atiker Konyaspor), Uğur Çiftçi, Hopf, Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği)
(Cem Geçim - Uğur Kan Yüksek / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
'2023, 2053, 2071 hedeflerinin gerçekleşmesi için evet'
Boluspor 1 - Ümraniyespor 0
Bu da ev tarhanasının festivali
İzmit Körfezi kuş cenneti haline geliyor
Bu yolda kaza 'geliyorum' diyor
Hem aldattı hem öldürdü
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Yazıcıoğlu için infaz emrini veren ortaya çıktı! Bakın kimmiş
Yazıcıoğlu için infaz emrini veren ortaya çıktı! Bakın kimmiş
Donald Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam yolladı
Donald Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam yolladı
Erdoğan yeni sistemin adını ilk kez açıkladı
Erdoğan yeni sistemin adını ilk kez açıkladı
Hakan Fidan’ı ifadeye çağıran savcı: Sen benim kim olduğumu biliyor musun?
Hakan Fidan’ı ifadeye çağıran savcı: Sen benim kim olduğumu biliyor musun?
TSK, Rakka'ya girecek mi? Başbakan açıkladı!
TSK, Rakka'ya girecek mi? Başbakan açıkladı!
Başbakan'dan gurbetçilere müjde üstüne müjde
Başbakan'dan gurbetçilere müjde üstüne müjde
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
'2023, 2053, 2071 hedeflerinin gerçekleşmesi için evet'
'2023, 2053, 2071 hedeflerinin gerçekleşmesi için evet'
Boluspor 1 - Ümraniyespor 0
Boluspor 1 - Ümraniyespor 0
Bu da ev tarhanasının festivali
Bu da ev tarhanasının festivali
İzmit Körfezi kuş cenneti haline geliyor
İzmit Körfezi kuş cenneti haline geliyor
Bu yolda kaza 'geliyorum' diyor
Bu yolda kaza 'geliyorum' diyor
Hem aldattı hem öldürdü
Hem aldattı hem öldürdü
'Diktatörler seçimle gelmez, darbeyle gelir'
'Diktatörler seçimle gelmez, darbeyle gelir'
'Bu ithamı yöneltenlerin dikili tek ağacı yok'
'Bu ithamı yöneltenlerin dikili tek ağacı yok'
Yıldırım-Barzani görüşmesinde neler konuşuldu ?
Yıldırım-Barzani görüşmesinde neler konuşuldu ?
9 ay sonra yakalandı: Ağabey beni unutmadınız mı ?
9 ay sonra yakalandı: Ağabey beni unutmadınız mı ?
Gençler 3 puanı 2 golle aldı
Gençler 3 puanı 2 golle aldı
Tam 49 kişi !
Tam 49 kişi !

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English