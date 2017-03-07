Gençağa Meriç: Mehmet Ekici Fenerbahçe'ye imza attı!

Ara transfer döneminde gündemden düşmeyen Mehmet Ekici ile ilgili Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç'ten açıklama geldi.

Radyospor'a konuşan Meriç, Ekici ile ilgili yaşananları anlattı. Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye gitmek istediğini belirten Meriç, ''Başkanımız Ekici için İstanbul kulüpleriyle görüştü ve Beşiktaş ile anlaştı. Kendisi etik olmayan bir şekilde bir kulübe söz vermiş. Mehmet Ekici konusunda Başkanımız Muharrem Usta kararını vermiştir. Mehmet, Beşiktaş'a gitseydi, Tolgay'ı herkes ister biz de isteyebilirdik. Ama Fenerbahçe'ye imza atmış.'' ifadelerini kullandı.

Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye gidişine izin çıkmayan Mehmet Ekici, Trabzonspor tarafından süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı.

Ekici'nin Trabzonspor ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.