Genç yazar Faruk Yıldız, imza gününde kitapseverlerle buluşacak
Genç yazar Faruk Yıldız, kaleme aldığı ödüllü tarihi romanı 'Evvel Zaman İhtilali'yle imza gününde kitapseverlerle buluşacak.
Genç yazar Faruk Yıldız, kaleme aldığı ödüllü tarihi romanı "Evvel Zaman İhtilali"yle imza gününde kitapseverlerle buluşacak. Başarılı yazar Faruk Yıldız, 5. Çarşamba Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluşacak. 9 Haziran Cuma saat 14.00'da ve 10 Haziran Cumartesi saat 21.00'da kitapseverlere bir araya gelecek olan genç yazar Yıldız, başarılı yapıtı "Evvel Zaman İhtilali"ni edebiyat meraklıları için imzalayacak. Bugünü anlamanın, tarihi anlamaktan geçtiğine inananlara hitap eden ve Eşik Yayınlarından çıkan "Evvel Zaman İhtilali" yakın zamanda raflardaki yerini almıştı.
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