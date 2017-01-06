06.01.2017 08:58 Genç sporculara malzeme desteği

Aşkale 3 Mart Belediye spor özüne dönüş projesinde ilçe genelinde 68 genç futbolcu ile çalışmalara aralıksız devam ediyor. Aşkale 3 Mart Belediye spor özüne dönüş projesinde ilçe genelinde 68 genç futbolcu ile çalışmalara aralıksız devam ediyor.



Yaklaşık 6 aydan beri 11-15 , 15-18 ve 18-25 yaş arası 3 grupla ile çalışmalarına devam ettiren genç futbolculara bugün Aşkale Belediyesi tarafından malzeme yardımı yapıldı.



Yapılan malzeme dağıtımında ilçe belediye Başkanı Şenol Polat, Ak Parti İlçe Başkanı İrfan Kervan ve Meclis Üyesi Güller Öztürk hazır bulundu.



Futbol Şube Sorumlusu Samih Yapıcı, antrenörler Sinan Boyacı ve Marif Bayrak gözetiminde ki 3 Mart Belde Sporlu çalışmalarını sürdürüyorlar.

