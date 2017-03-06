Genç sporcu Selin Keskin'e müjde

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, zor koşullarda antrenman yapan milli sporcu Yaprak Selin Keskin'e sahip çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, zor koşullarda antrenman yapan milli sporcu Yaprak Selin Keskin'e sahip çıktı.

16 yaşındaki milli sporcu Yaprak Selin Keskin, çalışacak havuz bulamadığı için antrenmanlarını içi sünger dolu havuzda yapıyordu. 62 madalyaya sahip şampiyon sporcu, zor koşullarda antrenman yapıyordu.

Konuya el atan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Yaprak Selin Keskin'in bundan sonra Ankara Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde antrenmanlarını sürdüreceğini açıkladı.

Bakan kılıç twitter hesabı üzerinden yapığı açıklamada, "Yaprak kardeşimiz, yarışmalara ve spor yaşantısına artık çok daha konsantre ve rahat şekilde hazırlanacak. Bakanlık olarak geleceğimizin en büyük değerleri olan genç sporcularımızın gelişimi ve refahı adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

