Genç öğretmen terör saldırısında hayatını kaybetti

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir şahsın uzun namlulu silahla etrafı taraması üzerine tesadüfen olay yerinden geçen ve ağır yaralanan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir şahsın uzun namlulu silahla etrafı taraması üzerine tesadüfen olay yerinden geçen ve ağır yaralanan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, bugün öğle saatlerinde Kozluk ilçe merkezinde meydana gelmişti. Bir şahıs, elindeki uzun namlulu silahla etrafı taramış ve olayda, tesadüfen bölgeden geçen 23 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, kör kurşunların hedefi olmuştu. Saldırgan, ticari bir araçla hızla olay yerinden uzaklaşmış, ağır yaralanan genç öğretmen ise bölgeye sevk edilen ambulansla İlçe Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Genç öğretmen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen, hayata gözlerini yumdu. Yalçın'ın, Ekim 2016'da öğretmen olarak Batman'a atandığı ve sevincini sosyal medya hesabından, "Öğretmen oldum ben" sözleriyle paylaştığı öğrenildi.



YÜREK YAKAN PAYLAŞIM

Yalçın'ın, hayatını kaybettiğini öğrenen Muhammed Ancu adlı arkadaşının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise yürekleri burktu. Ancu, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"11 Ekim 2016 tarihinde, 'Öğretmen Oldum Ben' diyerek sevincini tüm sevenleriyle paylaşmıştı. Memleketim Batman'ın Kozluk ilçesine atanmıştı. Yüzlerce kilometre yol katedip, ailesinden ayrı, öğretme sevgisiyle geldiği okulda, öğrencilerinin karnelerini verdikten sonra evinin yolunu tuttu. Tatil geldi! Koşarak valizini hazırlayıp, ilk görev yerinde yaşadıklarını, ayrı kaldığı ailesiyle paylaşacaktı -belki- Öğrencilerini, bizleri, şehrimizi. Öğretmenliğin güzelliklerini, zorluklarını anlatacaktı. Bunların hiçbirini yapamadan, olaylardan habersiz, sırf o yoldan geçti diye, 'kör kurşunun kurbanı oldu.' Hedef başkaydı, kurban başkaydı, hedef şaştı. Kurban Aybuke öğretmen oldu. Öğretmendi o, öğretmen mekanın cennet olsun öğretmen Aybuke."

(Osman Arslan / İHA)