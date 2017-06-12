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Genç mühendislerden TÜBİTAK destekli biyonik kol projesi
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Genç mühendislerden TÜBİTAK destekli biyonik kol projesi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencileri, 'Lip motion ile kontrol edilen robot el' projesi ile iş kazalarının önüne geçmeyi hedefliyor. Öğrenciler, TÜBİTAK desteği alan projeyi geliştirip uzaktan robot işçi yapmayı amaçlıyor.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencileri, 'Lip motion ile kontrol edilen robot el' projesi ile iş kazalarının önüne geçmeyi hedefliyor. Öğrenciler, TÜBİTAK desteği alan projeyi geliştirip uzaktan robot işçi yapmayı amaçlıyor.
ERÜ Mekatronik Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Cansel Cansu ile Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi Hasan Basri Yaşoğlan, Danışmanları Prof. Dr. Recai Kılıç eşliğinde, fabrikalarda çokça görülen uzuv kayıplarını nasıl çözebilecekleri sorunundan yola çıkarak uzaktan kontrol edilebilen biyonik el üretti.

TÜBİTAK'TAN DESTEK ALDILAR
Bitirme projesi olarak hazırladıkları ve yaklaşık 4 ay süren çalışma için TÜBİTAK 2209-B Projesi'ne başvurduklarını ve ERÜ'de desteklenen 6 proje içinde yer aldıklarını belirten başarılı gençler, biyonik elin çalışma prensibini şöyle anlattı:
"El tasarımı şeklinde bir prototipimiz ve bir kontrol aracımız var. Kontrol aracı cihazı bilgisayara bağlı oluyor, el hareketlerimizi bilgisayara aktarıyoruz, aktardığımız el hareketlerini de prototipini oluşturduğumuz biyonik ele tekrarlattırıyoruz. Sanayide ya da herhangi bir laboratuvar ortamında insanların zarar görebileceği alanlarda, iş ya da makine başında değil de uzaktan el hareketlerini tekrarlayarak bu prototipin kullanılmasını hedefledik. Böylece kişi zarar görmeyecek."

AMAÇ ROBOT İŞÇİ YAPMAK
Öğrenciler biyonik ele gövde, baş, diğer el gibi diğer uzuvları da ekleyerek, Endüstri 4.0'da kullanılan robot işçiler alanında çalışmalar yapmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.
(Selma Kara /İHA)

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