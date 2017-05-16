Genç kıza sigaralı saldırı

Antalya'da sokakta tartıştığı genç kızın boynunda sigara söndürüldüğü iddia edilen şahıs savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Antalya'da sokakta tartıştığı genç kızın boynunda sigara söndürüldüğü iddia edilen şahıs savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 18.40 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Fener Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde otomobili sokağa park ettikten sonra annesi E.Y. ve teyzesi E.K. ile eve doğru yürüyüşe geçtiğini söyleyen Dilay Özel, " Teyzem sigara yaktı. Karşıdan gelen iki kişiden ismini sonradan öğrendiğimiz B.T.', 'Bu ülke ne hale geldi, kadınlar yolda sigara içiyor o gibi' dedi. Bunun üzerine annem 'Bize mi dediniz? Burası özgür bir ülke. İçtiğim sigaraya karışamazsın' diye sesini yükseltti. B.T. de 'Üzerinize neden alınıyorsunuz' diyerek argo laflar etti. Ardından yaşanan arbedede B.T.'nin, annemin sıkarak itekledi. Adamın anneme saldırdığını görünce koşarak müdahale ettim. Ayırmaya çalışırken adam elindeki sigarayı boğazıma bastırdı. Ben acıyla kıvranırken o kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 sokak kovaladıktan sonra vatandaşların yardımıyla yakalandı" diye konuştu.



SERBEST BIRAKILDI

Haber verilmesiyle polis tarafından gözaltına alınan B.T. polis merkezine götürüldü.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden darp raporu aldıklarını anlatan Dilay Özel, "Doktorlar boğazımda ikinci dereceden yanık oluştuğunu, sigara izinin kalıcı olabileceğini söyledi. Estetik operasyon geçireceğim. O, saldırganın izini ömrüm boyunca boğazımda taşıyacağım. Artık yolda da yürüyemez olduk. Dava açacağız. Zanlının en ağır cezayı almasını istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Emniyetteki ifadesinin ardından, 'kasten adam yaralama, hakaret ve tehdit' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen B.T. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

