05.01.2017 16:50 Genç kız sahte parayla yakalandı

TEKİRDAĞ (İHA) â€' Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sahte parayla alışveriş yapan genç kız suçüstü yakalandı. TEKİRDAĞ (İHA) â€" Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sahte parayla alışveriş yapan genç kız suçüstü yakalandı.



İlçede 6 ayrı yerde sahte parayla alışveriş yapıldığı ihbarlarını değerlendiren polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından rahat hareketleriyle dikkat çeken Kübra K.'nın sahte banknotu verdiğini belirledi. Yapılan araştırmaların ardından kimliği tespit edilen genç kız, polis tarafından takibe alındı.



Bir börekçiye giren ve burada 200 liralık sahte banknot ile börek alan Kübra K., kendisini takip eden polisler tarafından parayı ödediği sırada gözaltına alındı. Kübra K.'nın, polisteki ifadesinde daha önce de sahte banknot ile yaptığı alışverişleri itiraf ettiği belirtildi. Soruşturma sürüyor.

