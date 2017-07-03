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Genç kız falezlerden atladı
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Genç kız falezlerden atladı

Antalya'da 23 yaşındaki genç kız falezlerden ölüme atladı. Yaralı kurtulan S.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Antalya'da 23 yaşındaki genç kız falezlerden ölüme atladı. Yaralı kurtulan S.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, olay, saat 01.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Atatürk Parkı falezlerde meydana geldi. Falezler üzerindeki seyir terasında elinde boş bira şişesi ile bir genç kızın telefonda ağlayarak konuştuğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerini bildirdi. Bu sırada telefonla sürekli ağlayarak konuşan çevredeki kafelerden alkol istedi. Kısa sürede olay yerine gelen polis genç kıza yaklaşmak istediyse de sonuç alamadı. Polisleri atlamakla tehdit eden ve isminin S.Y.(23) olduğu öğrenilen ve kısa mini bir elbiseyle terasın ucunda yer alan kız, zaman zaman boş bira şişesini kafasına vurdu. S.Y.'nin atlama ihtimaline karşı deniz polisinden yardım istendi. Vatandaşlardan alkol istemeye devam eden S.Y.'ye sağlık ve polis ekipleri bir garson eşliğinde alkol şişesi verilmesini kararlaştırdı. Ancak atlama ihtimaline karşı bu görevi sağlık ekipleri üstlendi. Bir erkek bir bayan sağlık görevlisi elinde bira şişesi ile genç kızın bulunduğu bölüme geldi. Sağlık görevlisinin elindeki şişeyi bırakmasını söylemesi üzerine S.Y., " Sana zarar vermiyorum ver şu birayı" diye bağırdı.
Terasta uzun süre sağlık görevlilerinden alkol şişesini almaya çalışan S.Y. başarılı olamayınca demir korkulukların önüne geçti. Bu durum üzerine bira şişesi korkulukların bir metre önüne konularak,S.Y.'nin alması istendi. Sağlık görevlilerinin terastan ayrılmaması üzerine korkuluklarla ayakları denize dönük şekilde oturan S.Y.'nin dengesiz hareketleri yürekleri ağızlara getirdi.

"DÜŞME ANI"
S.Y.'nin dalgınlığından faydalanmak isteyen sağlık görevlisi elini uzattığı anda paniğe kapılan genç kız çığlık atarak falezlerden düştü. Sırt üstü suya düşen S.Y.'yi kurtarmak içinde deniz polise hemen suya atladı. Çığlık atmaya devam eden S.Y. bota alınarak Kaleiçi Yat Limanı'na çıkarıldı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan S.Y. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"TELEFONLA KONUŞUYORDU"
İş görüşmesi için falezler üzerindeki işletmelere gelen vatandaş olayı ise şöyle anlattı: "Kız telefonda biriyle tartışıyordu. 'Hakkınızı helal edin oğlun bana yanlış yaptı. Oğlun başkasıyla nişanlanmayacaktı' Yaklaştım yanına ikna olmayınca polisi aradım. Sağlık ekipleri de ikna edemeyince atladı."
(İsa Akar / İHA)

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