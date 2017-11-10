10.11.2017 20:15 Genç kız annesini döven babasını öldürdü

Bursa'da bir genç kız, annesini döven babasını tabancayla öldürdü. Bursa'da bir genç kız, annesini döven babasını tabancayla öldürdü.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan Kemal K. (48) ve eşi Gülçin K. (42), öğle saatlerinde evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle sinirlenen öfkeli koca, eşini dövmeye başladı. O sırada evde bulunan ve kavganın büyümesini önlemeye çalışan D.K. (21), annesini dövmeye başlayan Kemal K.'ye kızarak evde bulunan tabancayla babasını öldürdü. Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, Kemal K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı mahallede oturan Kemal K.'nin kız kardeşi ve yakınları sinir krizleri geçirdi.

Olay yeri inceleme ekipleri, cinayet silahını evde bulurken, Kemal K.'nin cesedi, savcılığın yaptığı incelemenin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler tarafından gözaltına alınan Dilara K., ilk ifadesinde, "Anemi dövüyordu. Hepinizi öldüreceğim diye bağırıyordu. Korkutmak istedim, öldürmek istemedim" dedi.

(Muharrem Doğantez /İHA)

