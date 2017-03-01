Genç kız, ağabeyi tarafından yatağında öldürüldü

İstanbul'da bir bankada çalışan 24 yaşındaki Ceylan Timuroğlu, Danıştay saldırısı davası sanıklarından olan ağabeyi Erhan Timuroğlu tarafından uykusundan uyandırılarak yatağında öldürüldü.

İstanbul'da bir bankada çalışan 24 yaşındaki Ceylan Timuroğlu, Danıştay saldırısı davası sanıklarından olan ağabeyi Erhan Timuroğlu tarafından uykusundan uyandırılarak yatağında öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre Ataşehir'de kardeşi Ceylan Timuroğlu'nun ailesi ile birlikte yaşadığı eve gelen ağabeyi Erhan Timuroğlu (38), sinirle içeri girdi. Kız kardeşinin yattığı odaya yönelen Timuroğlu, iddiaya göre "Sen ne haltlar karıştırıyorsun" diye bağırarak ateş etti. Başından vurulan genç kız olay yerinde hayatını kaybederken, ağabeyi ise kayıplara karıştı. Genç kızın bir süredir bir kişiyle arkadaşlık yaşadığı ve abisinin cinayeti bu nedenle işlediği öne sürüldü. Genç kızın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Kardeşini öldüren Erhan Timiroğlu'nun 2006 Mayıs ayındaki Danıştay saldırısı ile Cumhuriyet Gazetesi'ne atılan bombaların faillerinden biri olduğu ve 12 Mart 2014'te cezaevinden çıktığı anlaşıldı.

