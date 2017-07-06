Genç file bekçisi imzayı attı

Kardemir Karabükspor, geçtiğimiz sezon devre arasında prensipte anlaştığı Göztepe'nin genç file bekçisi Çağlar Şahin Akbaba ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Kardemir Karabükspor, geçtiğimiz sezon devre arasında prensipte anlaştığı Göztepe'nin genç file bekçisi Çağlar Şahin Akbaba ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Kardemir Karabükspor'un kamp yaptığı Bolu Termal Otel'e gelen kaleci Çağlar Şahin Akbaba, burada kendisini 3 yıllığına kırmızı-mavi renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninden sonra konuşan Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, "Çağlar, genç yaşına rağmen oynadığı futbolla sporseverlerin takdirini kazanan bir kaleci. Kulübümüze faydalı olacağına inanıyoruz. İlerleyen dönemlerde Türk futboluna damga vuracağını, adından sıkılıkla bahsettireceğini düşünüyoruz. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Çağlar Şahin Akbaba ise, "Bana güvenmeleri ve arkamda olmaları benim için motive edici oldu. Beni daha da hırslandırdı. İnşallah burada da aynı şekilde güzel bir performans göstererek hem takımım hem de kendi adıma güzel yerlere gelirim. İnşallah başarılı güzel bir lig geçiririz" diye konuştu.

