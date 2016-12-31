31.12.2016 10:48 Genç çiftçilere ithal hayvan desteği

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2016 yılında yapmış olduğu 'Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi' kapsamında Oltu'da 7 çiftçiye 6'şar adet büyükbaş hayvan dağıtıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2016 yılında yapmış olduğu 'Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi' kapsamında Oltu'da 7 çiftçiye 6'şar adet büyükbaş hayvan dağıtıldı.



'Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi' kapsamında Oltu'da kura ile 7 çiftçiye 6'şar adet tamamı ithal büyükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştirildi. Tarımda genç çiftçilerin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi ve genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla 2016 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında Oltu'ya gönderilen büyükbaş hayvanlar çekilen kurayla hak sahiplerine teslim edildi.



Düzenlenen dağıtım programına Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Oltu İlçe Müdürü Murat Yılmaz ve hibe desteği kazanan genç çiftçiler katıldı.



Dağıtım programında konuşan Yılmaz, ilçede toplam 14 genç çiftçinin desteklerden yararlandığını belirtti.



Bu 14 çiftçiden 3 tanesinin sera, 3'ünün arıcılık, birinin küçükbaş hayvancılık desteğinden yararlandığını aktaran Murat Yılmaz, 7 genç çiftçinin ise büyükbaş hayvan desteğinden yararlandığını kaydetti.



Büyükbaş hayvan hibe desteğinden yararlanacak olan genç çiftçileri kura sonucu belirlediklerini söyleyen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Oltu İlçe Müdürü Murat Yılmaz, "Hibeye konu büyükbaş hayvanlarımız dişi olup 7 çiftçimize 6'şar adet dağıtımını gerçekleştirdik.



Bu proje de devletin önemli projelerinden bir tanesidir. Bu genç çiftçiler projesi Tarım Bakanlığı'nın önemli projelerinden bir tanesidir. Özellikle bayanlar, engelliler, dezavantajlı kesimler ve bununla beraber eğitim görmüş genç çiftçiler, Bakanlık tarafından destekleniyor. Bu projeyle birlikte genç çiftçi kardeşlerimizden profesyonel bir çiftçilik yapmalarını bekliyoruz. Başta bayan genç çiftçiler olmak üzere bu projeye başvuran çiftçi kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.



Daha sonra kura sonucu belirlenen 7 hak sahibine tamamı ithal olan 'clavel ve angus' cinsi 6'şar adet büyükbaş hayvan teslimi gerçekleştirildi.



Hibe olan büyükbaş hayvanlarını teslim alan genç çiftçilerden Kader Karakaya, Aysel Yeşilyurt ve Saliha Akçay hayvanlarına kavuştukları için son derece mutlu olduklarını dile getirdiler.

