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Genç çiftçilere hayvan desteği
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Genç çiftçilere hayvan desteği

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2016 yılında yapmış olduğu 'Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi' kapsamında ilimizde 8 çiftçiye altışar adet büyükbaş hayvan dağıtıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2016 yılında yapmış olduğu "Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi" kapsamında ilimizde 8 çiftçiye altışar adet büyükbaş hayvan dağıtıldı.

'Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi" kapsamında kura ile 8 çiftçiye altışar adet tamamı ithal büyükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştirildi. Tarımda genç çiftçilerin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi ve genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla 2016 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında ilimize gönderilen büyükbaş hayvanlar çekilen kurayla hak sahiplerine teslim edildi.

Düzenlenen dağıtım programına Vali Mehmet Aktaş, Karabük Milletvekili Prof. Dr. Burhanettin Uysal, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cemalettin Çataklı, Ziraat Odası Başkanı Hasan Benlioğlu ve hibe desteği kazanan genç çiftçiler katıldı.

Dağıtım programında konuşan Vali Mehmet Aktaş , Ülke genelinde tarım ve hayvancılığı geliştirmeye yönelik olarak yürütülen genç çiftçi kapsamında ilimizde de bu bereketli projenin uygulandığını söyledi.

Vali Aktaş, "30 bin TL değerinde altışar tane inek, bir kısmına 40 adet koyun, bir kısmına da zirai faaliyetler için destek veriyoruz. İlimizde bu destekten 129 vatandaşımız yararlanmaya hak kazanmış ve bu kapsamda 85 vatandaşımıza da inek dağıtımı yapacağız. Son yıllarda insanlarımız farklı sebeplerle şehir merkezlerine göç ediyorlar, köylerimizi terk ediyoruz. Aslında bana sorarsanız günümüz Türkiye'sinde köylerimize ulaşımda hiçbir sıkıntımız yok. Şehirde, ilçe merkezinde işimiz olsa bile köylerimizde oturmalıyız, köylerimize ve arazilerimize sahip çıkmalıyız ve de üretmeliyiz. Köylemizde oturan vatandaşlarımız bile bir bakıyorsunuz yumurtayı, sütü, yoğurdu marketten, bakkaldan alıyor kendisi üretmiyor. Bu alışkanlığımızı da terk etmeliyiz ve üretmeliyiz. Bu projede köyde yaşayan insanlarımızın üretim yapmalarını hedefleyen, hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı yapmayı hedefleyen güzel bir projedir. Bu projenin ülkemize, ilimize ve bu projeden istifade edecek ailelere hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."dedi.

Daha sonra kura sonucu belirlenen 8 hak sahibine tamamı ithal olan 6'şar adet büyükbaş hayvan teslimi gerçekleştirildi.
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