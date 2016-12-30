30.12.2016 12:06 Genç atletlere çorba büyükşehirden

Atatürk'ün Akhisar'a gelişinin yıldönümü olması nedeniyle gerçekleştirilen Akhisar Atatürk Kır Koşusu, ortaokul ve liselerden yaklaşık 200 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Koşunun sonunda soğuk hava nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından genç atletlere çorba ikram edildi. Atatürk'ün Akhisar'a gelişinin yıldönümü olması nedeniyle gerçekleştirilen Akhisar Atatürk Kır Koşusu, ortaokul ve liselerden yaklaşık 200 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Koşunun sonunda soğuk hava nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından genç atletlere çorba ikram edildi.



Akhisar Atatürk Kır Koşusu, Akhisar ilçesi Hüsnü Kahraman Parkı Gölet mevkiinde gerçekleştirildi. İlçe genelindeki ortaokul ve liselerden 200 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen koşu, büyük heyecana sahne oldu. Yarışma sonunda derece alan öğrencilere madalyaları takdim edilirken, Manisa Büyükşehir Belediyesi de, soğuk hava nedeniyle genç atletlere çorba ikramında bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri, atletlere ve öğretmenlerine Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını da ileten Ensivri, Ulu Önder Atatürk için geleneksel hale gelen koşuya destek vermekten mutlu olduklarını ifade etti. Öğrenciler de ikram nedeniyle Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

