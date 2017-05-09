Birleşik Arap Emirliklerinde faciadan dönüldü. Geminin çarptığı dev platform yıkıldı.
Birleşik Arap Emirliklerinde faciadan dönüldü. Geminin çarptığı dev platform yıkıldı. Dubai'deki Cebel Ali Limanına yanaşan bir gemi, hemen kıyıda yer alan platforma çarptı. Dev platform da çarpmanın etkisiyle yıkıldı. O anlarsa anbean güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, limanda büyük çapta hasar meydana geldi.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.