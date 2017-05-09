Birleşik Arap Emirliklerinde faciadan dönüldü. Geminin çarptığı dev platform yıkıldı.

Birleşik Arap Emirliklerinde faciadan dönüldü. Geminin çarptığı dev platform yıkıldı.

Dubai'deki Cebel Ali Limanına yanaşan bir gemi, hemen kıyıda yer alan platforma çarptı. Dev platform da çarpmanın etkisiyle yıkıldı. O anlarsa anbean güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, limanda büyük çapta hasar meydana geldi.

