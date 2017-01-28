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Geminin büyük bölümü battı
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Geminin büyük bölümü battı

Zeytınburnu açıklarında dün batmaya başlayan kuru yük gemisinin büyük bölümü suya gömüldü.

Zeytınburnu açıklarında dün batmaya başlayan kuru yük gemisinin büyük bölümü suya gömüldü.
Zeytinburnu açıklarında dün su almaya başlayan ve uzun süredir demirlediği öğrenilen 'Bereket' isimli kuru yük gemisinin büyük bölümü battı. Geminin kaptan köşkünün de içinde bulunduğu köprü bölümünün ve baca kısmının su üzerinde kaldığı, diğer bütün bölümlerinin suya gömüldüğü görüldü. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait tahlisiye botları da geminin çevresinde bekleyerek önlem almaya devam ediyor.
(Alper Korkmaz / İHA)


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