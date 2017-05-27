Geminin baş direğinden 600 bin TL'lik uyuşturucu çıktı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmit Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı Gemi Arama Timleri, Ekvador'dan gelen Singapur bandıralı bir gemide yaptıkları aramada, geminin baş direği içerisine gizlenmiş 600 bin TL değerinde kokain ele geçirdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmit Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı Gemi Arama Timleri, Ekvador'dan gelen Singapur bandıralı bir gemide yaptıkları aramada, geminin baş direği içerisine gizlenmiş 600 bin TL değerinde kokain ele geçirdi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün deniz yoluyla yapılan kokain kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında, Güney ve Orta Amerika'dan gelen tüm gemiler, ilk kez AB destekli bir eşleştirme projesi kapsamında oluşturulan ve halihazırda sekiz farklı operasyon bölgesinde faaliyet gösteren Gümrük Muhafaza Gemi Arama Timlerince detaylı olarak aranıyor. Gemide bulunan konteynerler ise başta X-Ray'ler olmak üzere son teknoloji ekipmanlarla kapsamlı bir kontrolden geçiriliyor.



3 KİLO 135 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Bu kapsamda, Gümrük Muhafaza Ekiplerince İzmit Limanı'nda yürütülen son uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 135 gram kokain ele geçirildi. 24 Mayıs tarihinde saat 10.00 sularında İzmit Limanı'na yanaşan Ekvador çıkışlı Singapur bandıralı bir geminin narkotik dedektör köpeklerinin de katkısı ile yaşam mahalli, genel alanı ve makine dairesi İzmit Gemi Arama Ekibi tarafından detaylı olarak arandı.

Yapılan kontrol sırasında, geminin baş direği içerisine gizlenmiş çöp torbalarına sarılı, ayakkabı tabanı şeklinde preslenmiş şüpheli paketler görüldü. Narkotik dedektör köpekler Astor, Zeyna ve Porsuk'un da yoğun tepki verdiği paketlerin açılması sonucu paketlerin içerisinde toz formundaki beyaz renkli madde ele geçirildi. Narkotik madde tespit cihazları ile yapılan analizde maddenin uyuşturucu maddelerden kokain olduğu tespit edildi. Ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda ele geçirilen 3 kilo 135 gram kokainin piyasa değerinin 600 bin TL olduğu bildirildi. Olay sonucunda gözaltına alınan 4 şahıs başsavcılığa sevk edilirken suçun bağlantılarının ortaya çıkartılması için soruşturma başlatıldı.

(Abdullah Sarıca/İHA)