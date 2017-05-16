Gemideki tırdan 300 bin adet ecstasy çıktı

İstanbul polisi, son 1 haftada düzenlenen bir dizi operasyonlarda yaklaşık 30 milyon lira değerinde çeşitli türde toplam 78 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonlarda bir gemideki tırda 300 bin adet ecstasy hap da bulundu.

İstanbul polisi, son 1 haftada düzenlenen bir dizi operasyonlarda yaklaşık 30 milyon lira değerinde çeşitli türde toplam 78 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonlarda bir gemideki tırda 300 bin adet ecstasy hap da bulundu.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu ile mücadele" kapsamında 8 ile 14 Mayıs tarihleri arasında 5 farklı operasyona imza attı. Operasyonun ilki, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Profil Analiz uzmanı olan ekipler, Brezilya'dan gelerek İstanbul aktarmalı olarak Paris'e gidecek olan 22 yaşındaki A.M.C'yi şüpheli olarak takibe aldı. Değerlendirme sonucu gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Bu kez şüphelinin valizini kontrol eden polis, zula halinde 14 kilo 344 gram kokain maddesi ele geçirdi. Narkotik polislerinin Başakşehir'de 2 ayrı kargo şirketine peş peşe düzenledikleri operasyonlarda ise kargolarla Avustralya'ya gönderilen çantaları şüpheli buldu. İki farklı tarihte düzenlenen baskında ise 4 kilo 466 gram Afyon sakızının ele geçirildiği bildirildi.



UYUŞTURUCUYA "AYAKKABI TABANI" SÜSÜ VERİLMİŞ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece'de lüks dairenin uyuşturucu deposu olarak kullanıldığını tespit ederek çalışma başlattı. Polis, aynı adrese 4 kişinin girdiğinin belirlenmesi üzerine baskın düzenledi. Operasyonda ayakkabı tabanı şekli verilmiş kalıplar halinde 10 kilo 300 gram kokain ele geçirildi. Eve giren 4 kişinin uyuşturucu kuryesi olduğu anlaşıldı. Şebekenin, kokain kalıplarını kuryelerin ayakkabılarına zulalamayı planlandığı öğrenildi. Evdeki 5 şüpheli gözaltına alındı.



ZULADAKİ UYUŞTURUCULARI "MAYA" VE "GOLD" BULDU

Pendik'te düzenlenen baskın ise polisin takibi sonucu gerçekleştirildi. Un Ro-Ro Limanı'ndaki bir gemideki yurt dışından getirilen dorsesiz tırı şüpheli bulan polis, harekete geçerek uyuşturucu bulma konusunda eğitimli detektör köpekler "Maya" ve "Gold" ile gemiye çıktı. Tırın etrafında arama yapan uyuşturucu uzmanı köpekler, şoför koltuğunda tepki verdi. Bunun üzerine tırdaki döşemeleri söken polis, 38 kilo ağırlığında, 300 bin adet ecstasy ve 11 kilo kokain ele geçirildi. Uyuşturucu hapların üzerinde, bakma, duyma, konuşma işaretlerinin bulunması dikkat çekti. Tırın yükü olmadığı ve başka bir ülkeye satıldığı için gemiye yüklendiği öğrenildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Son 1 hafta içinde 5 ayrı operasyonda yabancı uyruklu 8 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılardan Brezilya uyruklu A.M.C., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 şüphelinin ise emniyetteki sorgusunun devam ettiği kaydedildi.

Operasyonlarda ele geçirilen çeşitli türdeki uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 30 milyon lira olduğu öğrenildi.

(Sadık Kahraman / İHA)