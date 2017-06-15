'Gemide FETÖ'cü var' mesajı attıktan sonra kayboldu

Çalıştığı kuru yük gemisinde FETÖ kitapları okuyan şüpheli birinin olduğunu dayısına Whatsapp ile bildirdiğinden beri kendisinden haber alınamayan İskenderunlu denizci Kadir Köroğlu'nun acılı ailesi İstanbul'a geldi ve sırra kadem basan denizciyi aramaya başladı.

Çalıştığı kuru yük gemisinde FETÖ kitapları okuyan şüpheli birinin olduğunu dayısına Whatsapp ile bildirdiğinden beri kendisinden haber alınamayan İskenderunlu denizci Kadir Köroğlu'nun acılı ailesi İstanbul'a geldi ve sırra kadem basan denizciyi aramaya başladı.

Denizci Kadir Köroğlu (36), 6 aylık anlaşma imzaladığı bir denizcilik şirketine ait gemide çalışmaya başlamıştı. Ardından, gemi İzmit Körfezi'nden İstanbul'a, oradan da Yunanistan'a gitmek üzere açılmıştı. İddiaya göre, gemi İstanbul açıklarında beklemeteyken Kadir Köroğlu, gemide şüphelendiği bir kişinin terör örgütü lideri Fetullah Gülen'e ait kitapları okuduğunu görmüş ve haberi olmadan kendisinin kamarasına girildiğini fark edince de durumu Whatsapp üzerinden dayısı Ali Canpolat'a bildirmişti. Köroğlu'nun, ayrıca bilgi verdiği Sahil Güvenlik'in, durumla ilgili gemi kaptanına bilgi vermesini istediği, kaptanın da "Bizim gemide böyle şeyler olmaz" dediği ifade edilmişti.

Kadir Köroğlu'dan 11 Haziran akşamı saat 18.30'dan bu yana haber alamayan ailesi dün İstanbul'a geldi ve kayıp denizcinin peşinden adeta dedektifler gibi iz sürmeye başladı. Soruşturmayı ilgili kurumları tek tek gezerek takip eden aile, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.



"BENİM KARDEŞİM ASLA İNTİHAR ETMEZ"

Kardeşinin bulunması için gemide detaylı arama için başvuruda bulunmak üzere geldikleri adliye önünde konuşan abla Mine Köroğlu, kardeşi hakkında bazı iddialarla karşılaştıklarını ve bu iddiaların doğru olamayacağını ifade ederek, "Dayımla yazıştığı mesajlarda gemide FETÖ kitaplarının okuyan şüpheli insanların olduğunu bildirdiğini, bunları Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdiğini, Sahil Güvenlik tarafından kaptanla konuşmasının söylendiğini, kaptanın da 'Bizim gemide böyle şeyler olmaz' dediğini öğrendik. Sonra kardeşim aniden ortadan kayboluyor ve bir daha haber alamıyoruz. 'İntihar etti' diyorlar. Benim kardeşim asla intihar etmez. Zaten 10 yaşındaki çocuğu için o gemiye gitti. 'Bot yanaştı, onunla kaçtı' diyorlar. Benim kardeşimin bot tutacak parası yoktu. Para için gemideydi. Gemideki personeller söylüyor bunları" dedi.



"GEMİDEKİLERİN DELİL YOK ETMEK İÇİN 2 GÜNLERİ VARDI"

Yapılan ilk aramanın sonunda kardeşinin eşyalarının kendilerine teslim edildiğini, ancak eşyaların eksik olduğunu anlatan abla Köroğlu, "Savcılığa başvurup arama talebinde bulunduk. Kardeşimin eşyaları teslim edildi, ancak eksikler var. Takım elbise ile atladığını söylüyorlar. Takım elbise giydiğini nereden biliyorlar. Gemidekilerin delil yok etmek için 2 günleri vardı zaten ve de plan yapmak için. Hepsi planlı bir şekilde aynı ifadeleri veriyorlar. Kardeşimin, telefonu ve 4 paket sigarası ile birlikte, takım elbiseli olarak gittiğini söylüyorlar. Polisler fark ediyor, sizin personel sayınız neden 15'ken 14'e düştü diye" diye konuştu.



"BİR KÖPEK YAVRUSU KAYBOLDUĞUNDA 11 GÜN SEFERBER OLDULAR"

Kızının ardından konuşan gözü yaşlı anne Gülay Köroğlu ise, oğlunun intihar ettiği şeklindeki iddiaların asla doğru olamayacağını yineleyerek, acısını şu sözlerle anlattı: "Bir köpek yavrusu kaybolduğunda insanlar 11 gün seferber oldular. Benim yavrum insan, neden kimsenin umurunda değil? Oğlumun bulunmasını istiyorum."

Genç gemicinin gemideki FETÖ'cü ya da FETÖ'cüler tarafından kaçırıldığını ya da öldürüldüğünü öne süren acılı aile, arayışlarına ve ilgili kurumlarda sık sık bilgi almaya çalışmaya devam ederken, esrarengiz olayla ilgili polis soruşturması da sürüyor.

(Hüseyin Coşkun - Ufuk Kıvık/İHA)