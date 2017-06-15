Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Gemide FETÖ'cü var' mesajı attıktan sonra kayboldu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Gemide FETÖ'cü var' mesajı attıktan sonra kayboldu

Çalıştığı kuru yük gemisinde FETÖ kitapları okuyan şüpheli birinin olduğunu dayısına Whatsapp ile bildirdiğinden beri kendisinden haber alınamayan İskenderunlu denizci Kadir Köroğlu'nun acılı ailesi İstanbul'a geldi ve sırra kadem basan denizciyi aramaya başladı.

Çalıştığı kuru yük gemisinde FETÖ kitapları okuyan şüpheli birinin olduğunu dayısına Whatsapp ile bildirdiğinden beri kendisinden haber alınamayan İskenderunlu denizci Kadir Köroğlu'nun acılı ailesi İstanbul'a geldi ve sırra kadem basan denizciyi aramaya başladı.
Denizci Kadir Köroğlu (36), 6 aylık anlaşma imzaladığı bir denizcilik şirketine ait gemide çalışmaya başlamıştı. Ardından, gemi İzmit Körfezi'nden İstanbul'a, oradan da Yunanistan'a gitmek üzere açılmıştı. İddiaya göre, gemi İstanbul açıklarında beklemeteyken Kadir Köroğlu, gemide şüphelendiği bir kişinin terör örgütü lideri Fetullah Gülen'e ait kitapları okuduğunu görmüş ve haberi olmadan kendisinin kamarasına girildiğini fark edince de durumu Whatsapp üzerinden dayısı Ali Canpolat'a bildirmişti. Köroğlu'nun, ayrıca bilgi verdiği Sahil Güvenlik'in, durumla ilgili gemi kaptanına bilgi vermesini istediği, kaptanın da "Bizim gemide böyle şeyler olmaz" dediği ifade edilmişti.
Kadir Köroğlu'dan 11 Haziran akşamı saat 18.30'dan bu yana haber alamayan ailesi dün İstanbul'a geldi ve kayıp denizcinin peşinden adeta dedektifler gibi iz sürmeye başladı. Soruşturmayı ilgili kurumları tek tek gezerek takip eden aile, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"BENİM KARDEŞİM ASLA İNTİHAR ETMEZ"
Kardeşinin bulunması için gemide detaylı arama için başvuruda bulunmak üzere geldikleri adliye önünde konuşan abla Mine Köroğlu, kardeşi hakkında bazı iddialarla karşılaştıklarını ve bu iddiaların doğru olamayacağını ifade ederek, "Dayımla yazıştığı mesajlarda gemide FETÖ kitaplarının okuyan şüpheli insanların olduğunu bildirdiğini, bunları Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdiğini, Sahil Güvenlik tarafından kaptanla konuşmasının söylendiğini, kaptanın da 'Bizim gemide böyle şeyler olmaz' dediğini öğrendik. Sonra kardeşim aniden ortadan kayboluyor ve bir daha haber alamıyoruz. 'İntihar etti' diyorlar. Benim kardeşim asla intihar etmez. Zaten 10 yaşındaki çocuğu için o gemiye gitti. 'Bot yanaştı, onunla kaçtı' diyorlar. Benim kardeşimin bot tutacak parası yoktu. Para için gemideydi. Gemideki personeller söylüyor bunları" dedi.

"GEMİDEKİLERİN DELİL YOK ETMEK İÇİN 2 GÜNLERİ VARDI"
Yapılan ilk aramanın sonunda kardeşinin eşyalarının kendilerine teslim edildiğini, ancak eşyaların eksik olduğunu anlatan abla Köroğlu, "Savcılığa başvurup arama talebinde bulunduk. Kardeşimin eşyaları teslim edildi, ancak eksikler var. Takım elbise ile atladığını söylüyorlar. Takım elbise giydiğini nereden biliyorlar. Gemidekilerin delil yok etmek için 2 günleri vardı zaten ve de plan yapmak için. Hepsi planlı bir şekilde aynı ifadeleri veriyorlar. Kardeşimin, telefonu ve 4 paket sigarası ile birlikte, takım elbiseli olarak gittiğini söylüyorlar. Polisler fark ediyor, sizin personel sayınız neden 15'ken 14'e düştü diye" diye konuştu.

"BİR KÖPEK YAVRUSU KAYBOLDUĞUNDA 11 GÜN SEFERBER OLDULAR"
Kızının ardından konuşan gözü yaşlı anne Gülay Köroğlu ise, oğlunun intihar ettiği şeklindeki iddiaların asla doğru olamayacağını yineleyerek, acısını şu sözlerle anlattı: "Bir köpek yavrusu kaybolduğunda insanlar 11 gün seferber oldular. Benim yavrum insan, neden kimsenin umurunda değil? Oğlumun bulunmasını istiyorum."
Genç gemicinin gemideki FETÖ'cü ya da FETÖ'cüler tarafından kaçırıldığını ya da öldürüldüğünü öne süren acılı aile, arayışlarına ve ilgili kurumlarda sık sık bilgi almaya çalışmaya devam ederken, esrarengiz olayla ilgili polis soruşturması da sürüyor.
(Hüseyin Coşkun - Ufuk Kıvık/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Dilenci kılığına giren gazeteciler sosyal deney yaptı
CHP'nin yürüyüşü başladı
Ceylin'i fidye için öldürmüşler
Bruma'dan duygusal veda
Çin, kara delikleri gözlemleyecek
İtalyanlar gözlerini Obradovic'e dikti
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Kılıçdaroğlu: Yürüyüşe izin verilmezse bütün dünya rezaleti görür
Kılıçdaroğlu: Yürüyüşe izin verilmezse bütün dünya rezaleti görür
AK Parti'den CHP'ye: Dokunulmazlıklar kaldırılırken 'Evet' diyeceksiniz, sonra da...
AK Parti'den CHP'ye: Dokunulmazlıklar kaldırılırken 'Evet' diyeceksiniz, sonra da...
Londra'da 24 katlı binada yangın! İlk can kaybı açıklandı: En az 6 ölü
Londra'da 24 katlı binada yangın! İlk can kaybı açıklandı: En az 6 ölü
Ankara'da Sanayi Bölgesi'nde patlama! Ölü ve yaralılar var
Ankara'da Sanayi Bölgesi'nde patlama! Ölü ve yaralılar var
Yemek kartı şirketlerine soruşturma açıldı
Yemek kartı şirketlerine soruşturma açıldı
Kılıçdaroğlu: Yarın Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş başlatıyoruz
Kılıçdaroğlu: Yarın Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş başlatıyoruz
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Dilenci kılığına giren gazeteciler sosyal deney yaptı
Dilenci kılığına giren gazeteciler sosyal deney yaptı
CHP'nin yürüyüşü başladı
CHP'nin yürüyüşü başladı
Ceylin'i fidye için öldürmüşler
Ceylin'i fidye için öldürmüşler
Bruma'dan duygusal veda
Bruma'dan duygusal veda
Çin, kara delikleri gözlemleyecek
Çin, kara delikleri gözlemleyecek
İtalyanlar gözlerini Obradovic'e dikti
İtalyanlar gözlerini Obradovic'e dikti
Şengül öğretmeni sevgilisi aşağı itmiş
Şengül öğretmeni sevgilisi aşağı itmiş
'Gemide FETÖ'cü var' mesajı attıktan sonra kayboldu
'Gemide FETÖ'cü var' mesajı attıktan sonra kayboldu
1 yaşındaki çocuğa kreşte bakıcı dayağı
1 yaşındaki çocuğa kreşte bakıcı dayağı
FETÖ'nün öğretmen yapılanmasına operasyon: 74 gözaltı
FETÖ'nün öğretmen yapılanmasına operasyon: 74 gözaltı
Motosiklet 10 saniyede çalındı
Motosiklet 10 saniyede çalındı
Bütçe 6,4 milyar TL fazla verdi
Bütçe 6,4 milyar TL fazla verdi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English