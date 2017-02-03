03.02.2017 11:09 'Geliyorum' diyen kaza güvenlik kamerasında

Mersin'in Erdemli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya kamyonet çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Mersin'in Erdemli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya kamyonet çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi'nde meydana gelen ve bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişiden biri refüje kadar koşuyor, diğer 2 kişi ise karşı şeride geçerek koşmaya devam ediyor. Biri Mersin-Antalya istikametinden gelen kamyoneti fark ediyor ve anlık bir refleksle duruyor. Ancak diğeri koşmaya devam ediyor. Bu sırada kavşağa hızla giren kamyonet sabırsızlıkla koşan adama çarpıyor.

İsminin Mehmet Güllü olduğu öğrenilen yaralı, kaza yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayı anlatan Remzi Karcı, "Çalışırken aniden fren sesi duyduk. Hemen çalışmayı bıraktık ve kaza yerine koştuk. Yerde yatan bir kişi gördüm ve ambulansı aradım. Jandarma ekipleri de hemen ardından geldi. Bu Yeniyol Işıkları hep böyle, mobese yok. Tedbir de yok, araçlar hızlı gidiyor. Kazalar geçen sene olduğu gibi bu sene de oluyor" dedi.

(Oktay İnce/İHA)

