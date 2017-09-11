11.09.2017 10:23 Geliştirdiği makineyle günde 1 ton çay topluyor

Rize'nin Fındıklı ilçesi Ihlamurlu köyünde yaşayan çay müstahsili Hayrettin Civelek, geliştirdiği makine sayesinde günde 1 ton çay topluyor. Rize'nin Fındıklı ilçesi Ihlamurlu köyünde yaşayan çay müstahsili Hayrettin Civelek, geliştirdiği makine sayesinde günde 1 ton çay topluyor.

Doğu Karadeniz'de yaklaşık 200 bin ailenin geçim kaynağı olan çay tarımında kullanılmak üzere 10 yıl önce benzinle çalışan bir makine satın alan Civelek, ilk başlarda istediği verimi alamadığı çay toplama makinesini kendi kullanabileceği şekilde tasarlayarak 8 kişinin topladığı çayı tek başına toplayabiliyor.



"GÜNDE 1 TON ÇAY TOPLUYORUM"

Daha çok kadınların çalıştığı çay tarımının, engebeli arazi yapısı nedeniyle zahmetli bir iş olduğunu ve uzun zaman aldığını söyleyen Civelek, "Çay toplamanın, genellikle kas gücüyle çalışan makaslarla yapıldığı için çok yorucu. Ben bu makineyi aldığım zaman biraz yabancılık çektim, istediğim verimi alamadım ve bazı değişiklikler yapmak için kendi kendime düşünüp neler yapabilirim hesaplamasını yaptım. İlk olarak makinenin ağız kısmından başladım, normal makas ağzından daha kısa olması sebebiyle ağız kısmında oynamalar yaptım. Sırtıma taktığım makine kasasının ağır olduğunu fark ettim ve daha portatif bir hale getirdim. Son olarak ise çay toplama bezinin dar olması sebebiyle etrafımda sürekli doldur boşat yapmak için birileri olmak zorundaydı ancak ben bunu daha büyütüp sentetik bir yapıya çevirdim. Sağlam ve daha çok çay alan bir bezle günde 8 kişinin topladığı çayı ben bir günde topluyor ve yorulmuyorum" dedi.

(Bayram Ali Sarı /İHA)

