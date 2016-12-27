27.12.2016 10:26 Gelir vergisinin ilk dilimi 13 bin lira oldu

Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarifede ilk dilim 13 bin lira oldu. Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarifede ilk dilim 13 bin lira oldu.



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği'ne göre gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarifede ilk dilim 13 bin lira oldu. 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek olan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarifede, 2017 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlendi:



13.000 TL'ye kadar - yüzde 15



30.000 TL'nin 13.000 TL'si için 1.950 TL, fazlası - yüzde 20



70.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL,(ücret gelirlerinde 110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL), fazlası - yüzde 27



70.000 TL'den fazlasının 70.000 TL'si için 16.150 TL,(ücret gelirlerinde 110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.950 TL), fazlası- yüzde 35

