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Gelin olduğu köye 35 yıl sonra muhtar oldu
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Gelin olduğu köye 35 yıl sonra muhtar oldu

Zonguldak'ta 35 yıl gurbette yaşadıktan sonra gelin olduğu köye yerleşen 48 yaşındaki Şengül Geldi, üç erkek adaya rağmen muhtarlık seçimlerini kazandı.

Zonguldak'ta 35 yıl gurbette yaşadıktan sonra gelin olduğu köye yerleşen 48 yaşındaki Şengül Geldi, üç erkek adaya rağmen muhtarlık seçimlerini kazandı.
1983 yılında evlenerek Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Müfettişler köyüne gelin olan 48 yaşındaki Şengül Geldi, köyde iki yıl kaldıktan sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a göç etti. 35 yıl boyunca İstanbul Atatürk Havalimanı'nda işçi olarak çalışan Geldi, emekli olduktan sonra köyüne yerleşti.
Köy muhtarlığı seçimleri sırasında kendisine götürülen muhtarlık teklifine sıcak bakan Şengül Geldi, üç erkek adaya rağmen muhtarlık seçimlerini kazandı. 380 hanelik köyde muhtarlık görevini başarıyla sürdüren Şengül Geldi, köyün erkeklerinin 'Kadından muhtar mı olur" tepkisine rağmen hizmetlerini aksatmadan devam ettiriyor.

"KADINDAN MUHTAR MI OLUR' DEDİLER"
Yıllarca gurbette çalışan Şengül Geldi, emekli olup köyüne döndükten sonra yaşadığı süreci anlattı. Kapı kapı gezerek köy sakinlerine kendisini tanıtan Geldi, "Ben yıllarca burada oturmadım. Gurbetçiydim. Ama buranın geliniyim. Eşim buralı. 35 yıldır İstanbul'da ikamet ettim. Emekli oldum. Köyüme döndüm. Bir yıl falan olmuştu. Mahalleliden böyle bir teklif geldi. Çok düşündüm. Neden olmasın dedim. Bir beş yıl on yıl ne kadar olursa köyüme hizmet etmek istedim. Ama ben tek kadın muhtar adayıydım. Çevrede alışılagelmiş bir durum değildi. Bundan dolayı da çok düşündüm. Adaylığımı koydum. Seçimler yaklaştı. Ama rakip adaylarım üç erkek adaydı. Mahalleli beni doğru düzgün tanımıyordu. Seçim süreci boyunca bütün ablalarımı ağabeylerimi ziyaret ettim. Herkesle bu vasıtayla tanışmış oldum. Bazıları memnuniyetle karşıladı. Bazıları da 'Hayır öyle şey mi olur?' dediler. Kadından muhtar olamayacağını söylediler" dedi.

"KIZ ÇOCUKLARININ ÖNÜNÜ AÇMAK İSTEDİM"
Köy erkeklerine de kadın-erkek eşitliğini anlatan Müfettişler Köyü Muhtarı Şengül Geldi, görevinin ilk yıllarında zorlansa da köy halkının kendisini seçerek tarih yazdırdığını söyledi. Geldi, gelecek nesillerdeki kız çocuklarına da örnek olduğunu anlatarak şöyle devam etti:
" Oturdum köy erkeklerine de anlattım. Kadın erkek eşitliği diye bir şey var. Biz hiçbir zaman ayrım yapmıyoruz. Hele ben hiç ayrım yapmıyorum. Onlara da anlattım. Bizden sonra gelen neslin, kız çocuklarının bir yerlerde hizmet verebilmesi için onların da yolunu açayım istedim. Böyle bir şeye cesaret ettim. Sağ olsun mahalleli de köylüm de beni buraya uygun gördüler. Üç erkek rakibimin arasında tek kadın muhtar olarak bir tarih yazdırdılar. Beni bu koltuğa oturttular. Neticede bir buçuk yıl çok zorlandım. Bayan muhtar olmanın biraz köy muhtarı olarak bana bazı bedeller ödettiler. Kaybetmişlikten dolayı bana erkek arkadaşlarım, ağabeylerim bana yardımcı olmadılar. Ben bir şekilde hizmetlerime devam ettim. Zaman verdim, dedim ki 'İlk kez böyle bir şey görüyorlar. Ağabeylerim, amcalarım ilk kez böyle bir şey yaşıyorlar.' Bir yıl zaman verdim. Bu bir yıl zamanda herhalde alışırlar diye düşündüm. Ama seven sevdi, hizmetlerim geldikçe 'Gelen hizmete kör bakmayız. İş yapsın bize kadın erkek fark etmez' diyenler de oldu. Bu şekilde muhtarlık görevimi yürütüyorum. İki buçuk üç yıldır bu görevimi sürdürüyorum. Ama bu işi zevkle yapıyorum. Köy muhtarı olmak yerine göre çizmemi çekiyorum dağa çıkıyorum. Yerine göre çizmemi çekiyorum iş makinesinin üstüne çıkıyorum. Ben işimi severek yapıyorum."

ZONGULDAK'IN TEK KADIN KÖY MUHTARI
Zonguldak'ın tek kadın köy muhtarı olma unvanını da elinde bulunduran Şengül Geldi, başarısının haklı gururunu yaşıyor. Geldi, "53 bin muhtar olduğunu biliyorum. 640'i kadın muhtar. Zonguldak civarında sanırım 4 ya da 5 muhtarız. Tek köy muhtarı olarak ben hizmet veriyorum. Diğer kadın muhtar arkadaşlarım mahalle muhtarı olarak görev yapıyor. Bundan dolayı inşallah daha çok sayımız artar. Erkek arkadaşlarım hiç gurur meselesi yapmasınlar. Ben ilk defa şöyle bir sloganla çıkmıştım adaylığıma, 'Hep beraber el ele, barış içinde görev yapacağız.' Zaman zaman bazen muhtarlıktan da çıktı kişiliğime saldırmaya kalktılar. Ama ben yine de onlara çok görmüyorum. Normaldir. Çünkü tek kadın muhtarım. Bunun gururunu yaşıyorum. Onlar da elbette bir gün 'Bu bizim gelinimiz' diye belki bir gün pes ederler diye düşünüyorum" diye konuştu.
Geldi, köy halkına verilen hizmetin artarak süreceğini ifade etti.
(Fikri Erdem - Onur Altındağ/İHA)

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