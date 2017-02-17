Gelin-kaynana kavgası hastanede bitti

Zonguldak'ta gelin ile kayınvalidesi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Gelini tarafından darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta gelin ile kayınvalidesi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Gelini tarafından darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı.

İddialara göre olay, sabah 05.00 sıralarında Terakki Mahallesi Kiraz Sokak'ta meydana geldi. 83 yaşındaki S.Y. ile gelini G.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonucu G.Y., kayınvalidesini darp etti.

Evin pencere camlarının da kırıldığı olayda yaralanan yaşlı kadın ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili tahkikat başlattı. Sinir krizi geçiren G.Y. ise önce ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi Ek Binasına kaldırıldı, ardından BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kayınvalide ve gelinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(Onur Altındağ/İHA)