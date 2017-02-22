Geleneksel oyunlarını asırlardır yaşatıyorlar

Uşak'ın Eğlence köyünde asırlardır sürdürülen 'Yüzük Bulma Oyunu' ve orta oyunları sayesinde gelenek ve görenekler yaşatılırken, şehirde ve köyde yaşayan hemşehriler arasında birlik ve beraberlik de güçleniyor.

Uşak'ın Eğlence köyünde asırlardır sürdürülen 'Yüzük Bulma Oyunu' ve orta oyunları sayesinde gelenek ve görenekler yaşatılırken, şehirde ve köyde yaşayan hemşehriler arasında birlik ve beraberlik de güçleniyor.

Köy sakinlerinin asırlardır kuşaktan kuşağa devrettikleri gelenekte, soğuk kış gecelerinde sıcak bir ortam oluşturuluyor. Bu hafta ki sohbet toplantısının özel konukları da vardı. Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Belediye Meclis Üyeleri ve davetliler köyde yaşatılan gelenek ve görenekleri yerinde izlemek ve köy sakinleri ile bir araya gelmek için Eğlence köyüne ziyarette bulundu.

Tarım faaliyetlerinin sona erdiği kış gecelerinde her hafta cumartesi günleri toplanan köy sakinleri geceye, köy odasında yöresel tatlardan oluşan yemeklerin yenmesiyle başlıyorlar. Kur'an-ı Kerim'in okunması ve duaların edilmesinin ardından 7'den 70'e köy sakinleri bir araya toplanarak sohbet havası içerisinde köyün sorunlarını dile getiriyorlar. Daha sonra ikiye ayrılan köylüler, asırlardır devam ettirilen 'Yüzük Bulma Oyunu'nu oynuyorlar.



OYUNLARI ANLATTILAR

Köy sakinlerinden Recep Öztürk yüzük oyununu bilmeyenler ve geceye davetli misafirler için şöyle anlattı; "Yüzük oyunu bir yüzük, onbir mendil ve bir yüzük çubuğu ile oynanır. Bu oyun için oyuncular ikiye ayrılır. Yüzüğü saklayacak takımın oyuncusu isteğe bağlı yüzüğü mendilin altına atabilir ya da hiçbirisinin altına atmadan yüzüğü en son takım arkadaşına gizlice verir. Karşı taraf oyuncuları aralarında tartışır ve yüzüğün hangi mendilin altında olduğunu bulmaya çalışır. Önce ilk 2 mendilde yüzük bulunmaya çalışılır. Yüzük bulunmazsa 2 mendile daha yüzük saklanılır. Daha sonra yerde 4 mendil kalıncaya kadar boş mendiller seçilmeye devam edilir. Bu mendillerden birinde yüzük çıkarsa yerdeki mendil adedince yüzük saklayan takım sayı alır. Eğer yüzük bulunmazsa son 4 mendilde seçim yapılır ve puanlar mendil adedine göre alınır. Önceden kararlaştırılan sayıya ulaşılıncaya kadar oyun bu şekilde devam eder".

Gece, yüzük bulma oyunun ardından oynanan Kantar, tütün kıyma oyunları, köy odası oyunları, 18 çekme manileri ve davul zurna eşliğinde gece yarısına kadar devam ediyor. Oyunlarda kaybedenleri ise yüzleri güldüren cezalar bekliyor.



16 NİSAN'DA HALK OLARAK GÖREV BİZDE

Geceye davetli Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Anadolu kültüründe olan yarenlik ve orta oyunlarının köy sakinleri tarafından yaşatılmasının gelecek nesiller adına çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu etkinlikler gençleri ve yaşlıları bir araya getiriyor. Hem geçmiş geleceğe tanıttırılıyor hem de yaşlılarımızla gençlerimiz kaynaşıyor. Köylülerimiz tarafından bu tür sosyal etkinlikler yaşatılarak gelenek ve göreneklere sahip çıkıldığı için tüm Eğlence köylü kardeşlerimi kutluyorum ve bizleri en iyi şekilde ağırladıklarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz" ifadesi kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir devlet ve güçlü bir millet olduğunun altını çizen Başkan Cahan, "15 Temmuz'da yaşanan elim hadise hepimizin malumu. Devlet olmadıktan sonra milletin rahat huzur görmesi mümkün değil. Rabbim devletimizi başımızdan eksik etmesin" dedi. Yaklaşan Referandum seçimlerine de değinen Cahan, "Referandum çalışmalarımızın startını Eğlence köyünden verdik. Uşak olarak üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Hızlı yürütmeyi sağlayabilmek ve günün şartlarına en uygun modeli seçerek vesayeti ortadan kaldırmak için 16 Nisan'da halk olarak görev bizde. Eğlence köyümüzdeki kardeşlerimizle birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine 'Evet' diyerek 16 Nisan gecesi devletimiz ve milletimiz adına en doğru kararı vermiş olacağız" açıklamasında bulundu.

Bu tür gecelerde köylülerin birlik ve beraberliklerini pekiştirdiklerini ifade eden Köy Muhtarı Mustafa Çetin, "Bu gelenekler gençlerle yaşlılar arasında muhabbeti, sevgiyi ve dostluğu geliştiriyor. Köyde birlik, beraberliği sağlıyor. İnşallah bu gelenek gençlerimiz tarafından asırlar boyunca yaşatılır. Davetimize teşrif eden başta Belediye Başkanımız Nurullah Cahan'a ve misafirlerimize teşekkür ediyoruz, bizleri onurlandırdılar" dedi.

(Ertunç Öztürk / İHA)