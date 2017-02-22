Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Geleneksel oyunlarını asırlardır yaşatıyorlar
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Geleneksel oyunlarını asırlardır yaşatıyorlar

Uşak'ın Eğlence köyünde asırlardır sürdürülen 'Yüzük Bulma Oyunu' ve orta oyunları sayesinde gelenek ve görenekler yaşatılırken, şehirde ve köyde yaşayan hemşehriler arasında birlik ve beraberlik de güçleniyor.

Uşak'ın Eğlence köyünde asırlardır sürdürülen 'Yüzük Bulma Oyunu' ve orta oyunları sayesinde gelenek ve görenekler yaşatılırken, şehirde ve köyde yaşayan hemşehriler arasında birlik ve beraberlik de güçleniyor.
Köy sakinlerinin asırlardır kuşaktan kuşağa devrettikleri gelenekte, soğuk kış gecelerinde sıcak bir ortam oluşturuluyor. Bu hafta ki sohbet toplantısının özel konukları da vardı. Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Belediye Meclis Üyeleri ve davetliler köyde yaşatılan gelenek ve görenekleri yerinde izlemek ve köy sakinleri ile bir araya gelmek için Eğlence köyüne ziyarette bulundu.
Tarım faaliyetlerinin sona erdiği kış gecelerinde her hafta cumartesi günleri toplanan köy sakinleri geceye, köy odasında yöresel tatlardan oluşan yemeklerin yenmesiyle başlıyorlar. Kur'an-ı Kerim'in okunması ve duaların edilmesinin ardından 7'den 70'e köy sakinleri bir araya toplanarak sohbet havası içerisinde köyün sorunlarını dile getiriyorlar. Daha sonra ikiye ayrılan köylüler, asırlardır devam ettirilen 'Yüzük Bulma Oyunu'nu oynuyorlar.

OYUNLARI ANLATTILAR
Köy sakinlerinden Recep Öztürk yüzük oyununu bilmeyenler ve geceye davetli misafirler için şöyle anlattı; "Yüzük oyunu bir yüzük, onbir mendil ve bir yüzük çubuğu ile oynanır. Bu oyun için oyuncular ikiye ayrılır. Yüzüğü saklayacak takımın oyuncusu isteğe bağlı yüzüğü mendilin altına atabilir ya da hiçbirisinin altına atmadan yüzüğü en son takım arkadaşına gizlice verir. Karşı taraf oyuncuları aralarında tartışır ve yüzüğün hangi mendilin altında olduğunu bulmaya çalışır. Önce ilk 2 mendilde yüzük bulunmaya çalışılır. Yüzük bulunmazsa 2 mendile daha yüzük saklanılır. Daha sonra yerde 4 mendil kalıncaya kadar boş mendiller seçilmeye devam edilir. Bu mendillerden birinde yüzük çıkarsa yerdeki mendil adedince yüzük saklayan takım sayı alır. Eğer yüzük bulunmazsa son 4 mendilde seçim yapılır ve puanlar mendil adedine göre alınır. Önceden kararlaştırılan sayıya ulaşılıncaya kadar oyun bu şekilde devam eder".
Gece, yüzük bulma oyunun ardından oynanan Kantar, tütün kıyma oyunları, köy odası oyunları, 18 çekme manileri ve davul zurna eşliğinde gece yarısına kadar devam ediyor. Oyunlarda kaybedenleri ise yüzleri güldüren cezalar bekliyor.

16 NİSAN'DA HALK OLARAK GÖREV BİZDE
Geceye davetli Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Anadolu kültüründe olan yarenlik ve orta oyunlarının köy sakinleri tarafından yaşatılmasının gelecek nesiller adına çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu etkinlikler gençleri ve yaşlıları bir araya getiriyor. Hem geçmiş geleceğe tanıttırılıyor hem de yaşlılarımızla gençlerimiz kaynaşıyor. Köylülerimiz tarafından bu tür sosyal etkinlikler yaşatılarak gelenek ve göreneklere sahip çıkıldığı için tüm Eğlence köylü kardeşlerimi kutluyorum ve bizleri en iyi şekilde ağırladıklarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz" ifadesi kullandı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir devlet ve güçlü bir millet olduğunun altını çizen Başkan Cahan, "15 Temmuz'da yaşanan elim hadise hepimizin malumu. Devlet olmadıktan sonra milletin rahat huzur görmesi mümkün değil. Rabbim devletimizi başımızdan eksik etmesin" dedi. Yaklaşan Referandum seçimlerine de değinen Cahan, "Referandum çalışmalarımızın startını Eğlence köyünden verdik. Uşak olarak üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Hızlı yürütmeyi sağlayabilmek ve günün şartlarına en uygun modeli seçerek vesayeti ortadan kaldırmak için 16 Nisan'da halk olarak görev bizde. Eğlence köyümüzdeki kardeşlerimizle birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine 'Evet' diyerek 16 Nisan gecesi devletimiz ve milletimiz adına en doğru kararı vermiş olacağız" açıklamasında bulundu.
Bu tür gecelerde köylülerin birlik ve beraberliklerini pekiştirdiklerini ifade eden Köy Muhtarı Mustafa Çetin, "Bu gelenekler gençlerle yaşlılar arasında muhabbeti, sevgiyi ve dostluğu geliştiriyor. Köyde birlik, beraberliği sağlıyor. İnşallah bu gelenek gençlerimiz tarafından asırlar boyunca yaşatılır. Davetimize teşrif eden başta Belediye Başkanımız Nurullah Cahan'a ve misafirlerimize teşekkür ediyoruz, bizleri onurlandırdılar" dedi.
(Ertunç Öztürk / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Borsa ilk yarıda düştü
İddianame bu kez kabul edildi
FETÖ soruşturmasında 72 polis gözaltına alındı
İstanbul'da 4 milyonluk kaçakçılık operasyonu
Vagon üzerinde selfie sonu oldu
FETÖ'nün sözde şube imamları tutuklandı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Ve dev satış gerçekleşti! Resmen duyurdular
Ve dev satış gerçekleşti! Resmen duyurdular
Demirtaş'a hapis cezası!
Demirtaş'a hapis cezası!
AK Parti kulislerinde konuşulan referandum oy oranı
AK Parti kulislerinde konuşulan referandum oy oranı
'Zekai Aksakallı, yerde vurulmuş halde yatan Ömer Halisdemir'i öptü'
'Zekai Aksakallı, yerde vurulmuş halde yatan Ömer Halisdemir'i öptü'
Basın toplantısında skandal! Kimse fark etmedi ama...
Basın toplantısında skandal! Kimse fark etmedi ama...
'Video Yardımcı Hakem Sistemi' için incelemeler sürürüyor
'Video Yardımcı Hakem Sistemi' için incelemeler sürürüyor
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Borsa ilk yarıda düştü
Borsa ilk yarıda düştü
İddianame bu kez kabul edildi
İddianame bu kez kabul edildi
FETÖ soruşturmasında 72 polis gözaltına alındı
FETÖ soruşturmasında 72 polis gözaltına alındı
İstanbul'da 4 milyonluk kaçakçılık operasyonu
İstanbul'da 4 milyonluk kaçakçılık operasyonu
Vagon üzerinde selfie sonu oldu
Vagon üzerinde selfie sonu oldu
FETÖ'nün sözde şube imamları tutuklandı
FETÖ'nün sözde şube imamları tutuklandı
Nusaybin'de çatışma: 2 güvenlik görevlisi yaralandı
Nusaybin'de çatışma: 2 güvenlik görevlisi yaralandı
Ardahan'da 24 kişi FETÖ'den tutuklandı
Ardahan'da 24 kişi FETÖ'den tutuklandı
Bakan Elvan'dan kredi değerlendirme kuruluşlarına tepki
Bakan Elvan'dan kredi değerlendirme kuruluşlarına tepki
Fetullah Gülen'in avukatı gözaltında
Fetullah Gülen'in avukatı gözaltında
Bağdat'ta bomba yüklü araçla saldırı: 8 ölü, 32 yaralı
Bağdat'ta bomba yüklü araçla saldırı: 8 ölü, 32 yaralı
FETÖ'nün il imamı PKK'lılarla birlikte yakalandı
FETÖ'nün il imamı PKK'lılarla birlikte yakalandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English