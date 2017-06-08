Geleneksel çocuk oyunları tekrar canlandı

Bolu'da 240 öğrenci, geleneksel çocuk oyunlarını tekrar oynayarak keyifli anlar yaşadı.

Bolu'da 240 öğrenci, geleneksel çocuk oyunlarını tekrar oynayarak keyifli anlar yaşadı.

Bolu'da çocukların bilgisayar başında uzun süre vakit geçirmesi ve geçmişte oynanan çocuk oyunlarını bilememesi nedeniyle Kent Meydanı'nda 'Geleneksel Çocuk Oyunları' etkinliği düzenlendi. Kent meydanında bir araya gelen 240 çocuk mendil kapmaca, ip atlama, yakan top gibi oyunları oynayarak keyifli anlar yaşadılar.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, "Çocuklar için eski oyunların olduğu bir kitap bastırdık. Kitapları her sınıfa birer tane dağıttık. Bunları yaparken biraz kendi mutlu çocukluğumuza gittik. Bilgisayar başında oturmadan arkadaşlarımızla bahçelerde, sokaklarda oynadığımız çocukluğumuza gittik. Kendi yaşadıklarımızı bizden sonraki nesillere de aktarmak amacıyla böyle bir proje geliştirdik. İnşallah bu yaygınlaşır ve çocuklar bilgisayar bağımlısı olmaktan kurtulurlar ve hem beden hem de ruh sağlıkları daha iyi gelişir" şeklinde konuştu.

