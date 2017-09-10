10.09.2017 23:02 'Gelecekte basketbol ülkesi olabiliriz'

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, kazandıkları tecrübeleri ilerleyen zamanlarda uygulayabilmeleri durumunda gelecekte basketbol ülkesi olabileceklerini söyledi. A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, kazandıkları tecrübeleri ilerleyen zamanlarda uygulayabilmeleri durumunda gelecekte basketbol ülkesi olabileceklerini söyledi.

EuroBasket 2017 son 16 turunda İspanya'ya 73-56 mağlup olan Türkiye'de Başantrenör Ufuk Sarıca, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Oyuncularını tebrik eden Sarıca, son dakikalarda oyundan düştüklerini belirterek, "Bir takım eksiklerimiz olduğu bir gerçek. Burada hiçbir şeyin imkansız olmadığını gördük. Bugün olmadı ama yarın bu kazandığımız tecrübeleri uygulayabilirsek gelecekte basketbol ülkesi olabiliriz" dedi.

Sarıca, İspanya'nın yıldızı Pau Gasol'un 37 yaşında olmasını rağmen turnuvada büyük mücadele gösterdiğini ifade ederek, "Bu, saygı duyulacak bir durum. İspanya, komple bir takım. Onları tebrik ediyorum" dedi.

(Bozhan Memiş/İHA)

