Geleceğiyle ilgili tartışmalara noktayı koydu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımdan ayrılıp ayrılmayacağıyla ilgili, 'Beşiktaş'ta mutluyum. Burayı seviyorum ve burada seviliyorum. İlla ki -Beşiktaş'ta kalmak istiyorum, kovsalar da gitmem mi- demem gerekiyor. Gerekiyorsa söyledim işte' dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımdan ayrılıp ayrılmayacağıyla ilgili, "Beşiktaş'ta mutluyum. Burayı seviyorum ve burada seviliyorum. İlla ki -Beşiktaş'ta kalmak istiyorum, kovsalar da gitmem mi- demem gerekiyor. Gerekiyorsa söyledim işte" dedi.

Düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Şenol Güneş, takımdan ayrılacağı yönündeki iddiaların yakışık almadığını ifade ederek, "Bir antrenör ya çalışır, ya başka bir takıma gider, ya da mesleği bırakır. Ben çalışıyorum zaten şu anda. Gidecek, edecek gibi bir sürü şeyler söylendi. Benim ne hesaplarımın olduğu, başkanının ne hesapları olduğu söyleniyor. Zaten görevdeyim, çalışıyorum ben. Gizli olmayan bir şeyimiz yok. Mukavelemin şartlarını ben bilmiyorum, yönetim benden daha iyi biliyor. Ben açığım zaten. Yönetim kuruluyla konuştuk anlaştık. Ne dedilerse kabul ettim. Kafa karıştı, pazarlık yapmadım diye. Şampiyon olsak şöyle olur diye pazarlık yapsaydın diyenler oldu. Ya şampiyon olmasaydık" diye konuştu.



"LYON'A DRAMATİK ŞEKİLDE ELENDİK"

Ailesiyle ilgili bütün konuları geri plana attığını sözlerine ekleyen Şenol Güneş, "Maça öyle bir odaklanıyorsunuz ki, her şeyi unutuyorsunuz. Lyon'a dramatik şekilde penaltılarla eleniyorsunuz. Kazansak maddi manevi kulüp kazanacak. Yorgunduk. 1, 2 gün dinlenip Başakşehir maçına çıktık. Maç kaybettik, puan farkı azaldı. Neden kaybettin hesap ver durumu oldu. Fenerbahçe maçında rakibi ezdik ama 15 saniye kala öyle bir gol yedik ki. Rakibin atağı yok, 15 saniye kala gönderdi topu, kendi kalene attın golü. Sonra Bursa deplasmanında galip geldik yarışa kaldığımız yerden devam ettik. Burada herkesin amacı, takımın başarılı olması. Benim doğrularım vardı, bunları da yönetimle gayet iyi yönetiyorum. 'Abi, kardeşiyle alay eder mi' diye köşeler yazanlar var. Beşiktaş altyapısında görev yapıp, bu yorumları yapanlar var. Bunların bu toplumda bu tarz görevlerde olmaması gerekiyor. Ben Beşiktaş'ın bir birimiyim. Ayrıl derlerse, ayrılırım. Kulüp başkanı dese ki, ayrıl, ayrılırım. Fatih Hoca nasıl ayrıldı Galatasaray'dan. İnsan ayrılır yani. Ama yönetim veya ben, etkilenmedik. İmza atsam da durum aynı. Niye attın diye konuşulacak. Gelsin yönetim kurulu, herkesin gözü önünde tartışıp anlaşalım, imzayı da öyle atalım o zaman" dedi.



"ANLAŞMAYA HAZIRIM, ANLAŞAMAZSAM DA KULÜBE ZARAR VERMEM"

Defansa ve stopere transfer istediğini söyleyen Şenol Güneş, "Bunu oyuncu da biliyor, başkan da biliyor. Ama kararı ben vermeyeceğim, yönetim verecek. Oynamayanların gitmesi muhtemeldir, oynayanları da gitme durumu var. Benim de gitme durumum var. Yönetim istemezse giderim. Ama şu anda yapılanlar yanlış. Milli Takım'a yazıyorlar beni. Milli takımın antrenörü var. Ayıptır, saygısızlıktır bunlar. Biz Milli Takım'la da konuşuyoruz sürekli oyuncular için. Bırakın artık bu çağ dışı anlayışla gitmeyi. Ben yaşlıyım ama yenilikçiyim. Tutunduğum yer de iyidir, bulunduğum yer de iyidir. Değişiklik yapacaksam gitmeyi isteyen değilimdir. Kulüp gönderirse o ayrı. Ben mutlu oldum, çünkü işimi iyi yaptım. Ama ben çeyrek finale gelmişken, finale gitmeyi de isterim. Benim mukavelem vardır, anlaşmaya da hazırım. Ama şu bilinsin ki, anlaşamazsam da bu kulübe zarar vermem. Tamer hocanın durumunu bilmiyorum. Bilsem paylaşırım. Öğreneceğim. Burada ben dahil herkes gidebilir. Bir imza atmak için yeniden mukavele yapmak için konuşma yapıldı. Ben çalışanım, istemezlerse giderim, isterlerse de kalırım" açıklamasında bulundu.



"KALMA SÜREMLE İLGİLİ HİÇBİR ŞART KONUŞMADIK"

Yönetimle hiçbir şart konuşmadığını söyleyen Güneş, "Şu ana kadar konuşma ortamı olmadığı için konuşmadık. Sözleşme 1 yıl da olur, 5 yıl da olur. Konuşacağımız 3 önemli konu var. Birinci konu sözleşme süresiyle ilgili. İkinci konu ekonomik. 5 verdin, 3 istedin gibi konuşulur. Üçüncü konu ise transfer. Geçen sene transfer konusu gecikince, benim beyanım yanlış oldu, üzüldüm. Transferlerin tabii ki erken olmasını istiyorum ama şartlar oluşursa olur bu. Geçen sene Sosa, Gomez, Gökhan, İsmail gitti. Gidebilirler. Yeni transferler geldi. Bunu niye aldın diye soramam ki, bu benim işim değil. Ben burada bir elemanım, bu ailenin reisi değilim ki. Bu konuların açıklamasını başkan yapabilir. İlk geldiğim günde de bir sıkıntı yoktu, bugün de yok. Bugün daha iyi durumdayız. Çünkü artık birbirimizi tanıyoruz. Ama öyle şeyler yazılıyor ki, davranışlarım iyi değil, başkan yeni bir hoca bakıyor gibi yazılar var. Bunları yazabilirsiniz ama bunu yaparken de adam asamazsınız" ifadelerini kullandı.



"KOVSALAR DA GİTMEM!"

Konuştuğu şeylerin yanlış anlaşıldığını söyleyen Güneş, "Ben konuşurken, korku oluşturuluyorsa ben kaçıyorum. Oyuncumla ilgili de aynı durum oluyor. Ben bir toplantı yapacağım, şu konuşmaların dışında bir algı çıkacaksa yapmanın anlamı yok. Transferle ilgili bir konuda kararı yönetim verecek. Benimle ilgili durumun oluşması için de ikili konuşmamız gerekiyor. Ancak daha buna fırsatımız olmadı. Ben her şeyi kabul edeceğim ama içime sinmeyecek ve ben de imza atacağım. Ya da tam tersi, benim söylediklerim, yönetimin içine sinmeyecek ve imzalayacağız. Böyle bir durum yok. Kimseyle görüşmedim. Daha ne söyleyeyim. 'Beşiktaş'ta kalmak istiyorum, kovsalar da gitmem' mi demem gerekiyor. Oldu mu şimdi? Böyle söyleyince sorunuzun cevabını vermiş oldum mu" dedi.

(Bozhan Memiş / İHA)