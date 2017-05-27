Geleceğin sinemacıları ödüllerine kavuştu

Genç yönetmenlerin hayallerini beyaz perdeye aktardığı 14'üncü Geleceğin Sineması Yarışması'nın ödül törenine aralarında yapımcı, yönetmen Birol Güven'in de olduğu birçok ünlü isim katıldı.

Genç yönetmenlerin hayallerini beyaz perdeye aktardığı 14'üncü Geleceğin Sineması Yarışması'nın ödül törenine aralarında yapımcı, yönetmen Birol Güven'in de olduğu birçok ünlü isim katıldı.

Türkiye çapında sinema öğrencilerinin daha kaliteli filmler yapmalarını ve hayallerini özgürce gerçekleşmesine imkan sağlamak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Beyoğlu Belediyesi ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) işbirliğiyle gerçekleştirilen 14.Geleceğin Sineması Yarışması'nda ilk 20'ye giren projeler ödüllendirildi. Ödül törenine, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, juri üyeleri, Birol Güven, Ali Aksöz, Bennu Yıldırımlar, Burak Göral, Demir Karahan, Deniz Doğan, Elif Dağdeviren, Hilmi Etikan, Nur Fettahoğlu, Selçuk Yavuzkanat, Serdar Akar ve çok sayıda davetli katıldı. Seçilen 20 yarışmacının her birine projelerini gerçekleştirmeleri için 3'er bin TL proje destek ödülü ve plaket verildi. Destek ödülü alan projeler çekecekleri kısa filmlerini 2 Haziran 2017 tarihine kadar teslim edecekler. 20 kısa film içerisinden seçilecek en iyi üç film ise Aralık ayında yapılacak olan 20. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali'nde seyirciyle buluşacak.



BAŞKAN DEMİRCAN'A ÖDÜL

Gecede Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) yönetim kurulu üyesi usta oyuncu Demir Karahan, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'a kültür sanatta ve sinemaya katkılarından dolayı ödül verdi. Gecenin sunuculuğunu ise ünlü oyuncu Beste Bereket yaptı.

Gecede konuşma yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Beyoğlu kültür ve sanattın merkezi, sinema bütün kültür sanat disiplinlerinin arasında en fazla merak ettiğim ve dünyanın en fazla etkilendiği sonradan başlayıp en öne çıkabilen önemli bir sanat dalı çünkü beyazperde de biz kendimizi görüyoruz, insanlığımızı görüyoruz, tarihimizi görüyoruz ve yapmak istediğimiz vermek istediğimiz mesajları sinema üzerinden çok daha iyi verebiliyoruz. Sinema bir yazarlıktır bir yönetmenliktir. Gençlerimizi bu sektöre hazırlamak çok önemli bir konu ve TÜRSAK'ın yıllardır yaptığı bu organizasyona destek vermek bizim için bir gurur. Geleceğimizi inşa ederken elbette gençlerimizi yetiştirerek onlar üzerinden sinemanın geleceğini arıyoruz. Bu tip organizasyonlara hep destek verdik, bundan sonrada devam edeceğiz'ifadelerini kullandı.

Geleceğin Sineması Yarışması jüri başkanı ünlü yapımcı ve yönetmen Birol Güven, yarışmaya katılan projeler hakkında bilgiler verdi. Güven, 'Biz 38 proje üzerinde çalıştık, bir kısmı belgeseldi yanlış söylemeyeyim ama 5 tanesi belgeseldi. Diğerleri üzerinde uzun uzun okumalar yaptık. Jüri üyesi arkadaşlarla çok uzun ve tartışmalı toplantılarımız oldu. Ondan sonra arkadaşları seçtik. Hepsi de çok güzeldi, genç arkadaşlardı çok inovatif projelerde vardı. Gerçekten de geleceğin sinemacılarıydı ve gerçekten umut verici filmlerle karşılaştık' dedi.

Genç yönetmenlerin hayallerini beyazperdeye aktardığı "14'üncü Geleceğin Sineması Yarışması'nda ilk yirmiye giren Güzel Sanatlar Sinema Televizyon Bölümü son sınıf öğrencisi Onur Selamet ise, 'Okulumu bitirmek için bir senaryo yazmam gerekiyordu ve bu yüzden 'Mayk' adlı projeyi yazmaya başladım. Kısa bir süreç oldu, bu süreçte okuldan ve hocalarımdan yardım aldım. Bundan sonra senaryo üzerine çalışmaları yapmak istiyorum. TÜRSAV'ın verdiği bu destekte bana cesaret verici bir şey oldu. Hedefim senaryo üzerine iyi yerlere gelmek' ifadelerini kullandı.

