Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Geleceğin sinemacıları ödüllerine kavuştu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Geleceğin sinemacıları ödüllerine kavuştu

Genç yönetmenlerin hayallerini beyaz perdeye aktardığı 14'üncü Geleceğin Sineması Yarışması'nın ödül törenine aralarında yapımcı, yönetmen Birol Güven'in de olduğu birçok ünlü isim katıldı.

Genç yönetmenlerin hayallerini beyaz perdeye aktardığı 14'üncü Geleceğin Sineması Yarışması'nın ödül törenine aralarında yapımcı, yönetmen Birol Güven'in de olduğu birçok ünlü isim katıldı.
Türkiye çapında sinema öğrencilerinin daha kaliteli filmler yapmalarını ve hayallerini özgürce gerçekleşmesine imkan sağlamak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Beyoğlu Belediyesi ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) işbirliğiyle gerçekleştirilen 14.Geleceğin Sineması Yarışması'nda ilk 20'ye giren projeler ödüllendirildi. Ödül törenine, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, juri üyeleri, Birol Güven, Ali Aksöz, Bennu Yıldırımlar, Burak Göral, Demir Karahan, Deniz Doğan, Elif Dağdeviren, Hilmi Etikan, Nur Fettahoğlu, Selçuk Yavuzkanat, Serdar Akar ve çok sayıda davetli katıldı. Seçilen 20 yarışmacının her birine projelerini gerçekleştirmeleri için 3'er bin TL proje destek ödülü ve plaket verildi. Destek ödülü alan projeler çekecekleri kısa filmlerini 2 Haziran 2017 tarihine kadar teslim edecekler. 20 kısa film içerisinden seçilecek en iyi üç film ise Aralık ayında yapılacak olan 20. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali'nde seyirciyle buluşacak.

BAŞKAN DEMİRCAN'A ÖDÜL
Gecede Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) yönetim kurulu üyesi usta oyuncu Demir Karahan, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'a kültür sanatta ve sinemaya katkılarından dolayı ödül verdi. Gecenin sunuculuğunu ise ünlü oyuncu Beste Bereket yaptı.
Gecede konuşma yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Beyoğlu kültür ve sanattın merkezi, sinema bütün kültür sanat disiplinlerinin arasında en fazla merak ettiğim ve dünyanın en fazla etkilendiği sonradan başlayıp en öne çıkabilen önemli bir sanat dalı çünkü beyazperde de biz kendimizi görüyoruz, insanlığımızı görüyoruz, tarihimizi görüyoruz ve yapmak istediğimiz vermek istediğimiz mesajları sinema üzerinden çok daha iyi verebiliyoruz. Sinema bir yazarlıktır bir yönetmenliktir. Gençlerimizi bu sektöre hazırlamak çok önemli bir konu ve TÜRSAK'ın yıllardır yaptığı bu organizasyona destek vermek bizim için bir gurur. Geleceğimizi inşa ederken elbette gençlerimizi yetiştirerek onlar üzerinden sinemanın geleceğini arıyoruz. Bu tip organizasyonlara hep destek verdik, bundan sonrada devam edeceğiz'ifadelerini kullandı.
Geleceğin Sineması Yarışması jüri başkanı ünlü yapımcı ve yönetmen Birol Güven, yarışmaya katılan projeler hakkında bilgiler verdi. Güven, 'Biz 38 proje üzerinde çalıştık, bir kısmı belgeseldi yanlış söylemeyeyim ama 5 tanesi belgeseldi. Diğerleri üzerinde uzun uzun okumalar yaptık. Jüri üyesi arkadaşlarla çok uzun ve tartışmalı toplantılarımız oldu. Ondan sonra arkadaşları seçtik. Hepsi de çok güzeldi, genç arkadaşlardı çok inovatif projelerde vardı. Gerçekten de geleceğin sinemacılarıydı ve gerçekten umut verici filmlerle karşılaştık' dedi.
Genç yönetmenlerin hayallerini beyazperdeye aktardığı "14'üncü Geleceğin Sineması Yarışması'nda ilk yirmiye giren Güzel Sanatlar Sinema Televizyon Bölümü son sınıf öğrencisi Onur Selamet ise, 'Okulumu bitirmek için bir senaryo yazmam gerekiyordu ve bu yüzden 'Mayk' adlı projeyi yazmaya başladım. Kısa bir süreç oldu, bu süreçte okuldan ve hocalarımdan yardım aldım. Bundan sonra senaryo üzerine çalışmaları yapmak istiyorum. TÜRSAV'ın verdiği bu destekte bana cesaret verici bir şey oldu. Hedefim senaryo üzerine iyi yerlere gelmek' ifadelerini kullandı.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Siirt şehidi memleketine uğurlandı
G7 Zirvesi 2. gününde
Kaçak avcılara İHA'lı tedbir
Uzmandan, 'Ramazan ayında beslenme' uyarısı
Engelli sporcuların aşkı 'engel' tanımadı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Mısır'dan Libya'ya hava saldırısı!
Mısır'dan Libya'ya hava saldırısı!
Almanya'dan Türkiye açıklaması: Tam 437 kişi talepte bulundu
Almanya'dan Türkiye açıklaması: Tam 437 kişi talepte bulundu
PKK'nın cephaneliğinde şoke eden silahlar
PKK'nın cephaneliğinde şoke eden silahlar
'Bitlis'in referandumda 'Evet' çıkmayan 5 köyünün muhtarı görevden alındı'
'Bitlis'in referandumda 'Evet' çıkmayan 5 köyünün muhtarı görevden alındı'
Erdoğan talimat verdi: 'Arena' ismi statlardan kaldırılacak!
Erdoğan talimat verdi: 'Arena' ismi statlardan kaldırılacak!
Mısır'da Hristiyanlara kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var...
Mısır'da Hristiyanlara kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var...
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Siirt şehidi memleketine uğurlandı
Siirt şehidi memleketine uğurlandı
G7 Zirvesi 2. gününde
G7 Zirvesi 2. gününde
Kaçak avcılara İHA'lı tedbir
Kaçak avcılara İHA'lı tedbir
Uzmandan, 'Ramazan ayında beslenme' uyarısı
Uzmandan, 'Ramazan ayında beslenme' uyarısı
Engelli sporcuların aşkı 'engel' tanımadı
Engelli sporcuların aşkı 'engel' tanımadı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Beton mikseri kavşaktan böyle düştü
Beton mikseri kavşaktan böyle düştü
Korkunç kaza kamerada
Korkunç kaza kamerada
Motosikletli dumana boğuldu
Motosikletli dumana boğuldu
Korkunç kazada ölenlerinin 4'ünün ismi belli oldu
Korkunç kazada ölenlerinin 4'ünün ismi belli oldu
Babalar kız çocuklarıyla daha çok ilgileniyor
Babalar kız çocuklarıyla daha çok ilgileniyor
PKK'nın üniversite yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı
PKK'nın üniversite yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English