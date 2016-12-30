30.12.2016 10:33 Geleceğin Paramedikleri Gazilerin yanında

7 Aralık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü öğretim elemanları ve Cankurtaran Topluluğu öğrencileri, El-Bab Bölgesinde yaralanan askerleri ziyaret ettiler. 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü öğretim elemanları ve Cankurtaran Topluluğu öğrencileri, El-Bab Bölgesinde yaralanan askerleri ziyaret ettiler.



Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü öğretim elemanları ve Cankurtaran Topluluğu öğrencileri, Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında El-Bab Bölgesinde yaralanan ve tedavileri için Kilis Devlet Hastanesine getirilen aziz gazilerimize moral ziyaretinde bulundu. Ziyarette gaziler, operasyonda göstermiş oldukları kahramanlıktan dolayı şükran ifadesi olarak çiçek takdim edildi.



Gaziler, operasyonda yaralanan askerlerimize gerekli acil tıbbi müdahalenin yapılabilmesi için canlarını hiçe sayarak çatışma bölgesine giren 112 çalışanlarına bu özverili davranışlarından dolayı teşekkür ettiler.



Duygusal bir ortamda gerçekleşen ziyarette milli birlik ve beraberliğe vurgu yapıldı. Aynı zamanda öğrencilere geçen yıl Kilis'e roketlerin düşmesiyle yaşamış oldukları tedirginliğin, bu sene yapılan başarılı Fırat Kalkanı Operasyonu ile ortadan kalktığını ve bu operasyonları gerçekleştiren başta devletin olmak üzere Türk Silahları Kuvvetlerinin askerlerine şükranlarını ifade ettiler.



Ziyaretin sonunda Cankurtaran Topluluğu Öğrencileri tarafından gazilere Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından gönderilen hediyeler takdim edildi.

