Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, 'Paranın ve yatırımcının kendi aklı vardır ve o akıl Türkiye'yi işaret etmeye devam edecektir' dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, "Paranın ve yatırımcının kendi aklı vardır ve o akıl Türkiye'yi işaret etmeye devam edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Gedikli, Haziran ayında enflasyonun yıllık olarak yüzde 10,90 olarak gerçekleştiğini ifade ederek, "Aylık enflasyonun ise yüzde 0,27 geriledi. Alınan tedbirlerin etkisi Haziran ayında enflasyon yıllık olarak yüzde 10,90 olarak gerçekleşti. Aylık enflasyon ise yüzde 0,27 geriledi" açıklamasında bulundu.

"Alınan tedbirlerin etkisi, gelen öncü veriler de bunu destekler nitelikte" ifadelerine yer veren Gedikli, şunları kaydetti:

"Örneğin Tüketici Güven Endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,53 artarak 81,33 değerini aldı. Bu Kasım 2016'dan bu yana görülen en yüksek seviye. Ayrıca Türkiye'de Haziranda 54,7'ye yükselen PMI endeksi son 43 ayın en yüksek düzeyine ulaştı. Siyasi istikrarın Türkiye'nin risk primini düşürdüğünü bir kez daha görmüş oluyoruz. Türkiye'nin, üretim ve ihracata dayalı büyüme modelini önümüzdeki dönemde devam ettirdiği takdirde diğer gelişenlerden pozitif ayrışmaya devam edecektir. Bazı yabancı kuruluşların bugünkü açıklamaları yine Türkiye ekonomisine psikolojik operasyon niteliğindeydi. Ancak her zaman belirttiğimiz gibi paranın ve yatırımcının kendi aklı vardır ve o akıl Türkiye'yi işaret etmeye devam edecektir."

(Benan Özben / İHA)